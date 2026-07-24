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Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные

Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Продажи новостроек выросли на 11,6%, а старых квартир сократились на 26,4% 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T11:58+0400

2026-07-24T11:58+0400

2026-07-24T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июне 2026 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 468 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 28,2% и составил около 100 миллионов долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 11,6%, а продажи старых квартир сократились на 26,4%. Кроме того, доля иностранных покупателей в сделках со старыми и новыми проектами увеличилась по сравнению с июнем прошлого года и составила 47%, в то время как доля грузинских покупателей снизилась до 49%. 87% прироста количества сделок со старыми и новыми проектами приходится на иностранных покупателей. В целом, в первом полугодии 2026 года в черноморском курортном городе продано 7 838 квартир – на 11,4% больше, чем в январе-июне 2025 года. Объем рынка вырос на 29% – до 507 миллионов долларов. По данным компании, в 2025 году в Батуми продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

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