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Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Продажи новостроек выросли на 11,6%, а старых квартир сократились на 26,4% 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июне 2026 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 468 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 28,2% и составил около 100 миллионов долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 11,6%, а продажи старых квартир сократились на 26,4%. Кроме того, доля иностранных покупателей в сделках со старыми и новыми проектами увеличилась по сравнению с июнем прошлого года и составила 47%, в то время как доля грузинских покупателей снизилась до 49%. 87% прироста количества сделок со старыми и новыми проектами приходится на иностранных покупателей. В целом, в первом полугодии 2026 года в черноморском курортном городе продано 7 838 квартир – на 11,4% больше, чем в январе-июне 2025 года. Объем рынка вырос на 29% – до 507 миллионов долларов. По данным компании, в 2025 году в Батуми продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость в грузии, недвижимость
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Продажи новостроек выросли на 11,6%, а старых квартир сократились на 26,4%
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июне 2026 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 468 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 28,2% и составил около 100 миллионов долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 11,6%, а продажи старых квартир сократились на 26,4%.
В Батуми средневзвешенная цена новостроек в июне 2026 года выросла на 22,6% по сравнению с июнем прошлого года и составила 1 455 долларов США за кв. м. Главным драйвером роста стал первичный рынок, где показатель увеличился на 30,4%. Что касается вторичного рынка, то здесь средневзвешенная цена выросла на 13,7%.
Кроме того, доля иностранных покупателей в сделках со старыми и новыми проектами увеличилась по сравнению с июнем прошлого года и составила 47%, в то время как доля грузинских покупателей снизилась до 49%. 87% прироста количества сделок со старыми и новыми проектами приходится на иностранных покупателей.
В целом, в первом полугодии 2026 года в черноморском курортном городе продано 7 838 квартир – на 11,4% больше, чем в январе-июне 2025 года. Объем рынка вырос на 29% – до 507 миллионов долларов.
По данным компании, в 2025 году в Батуми продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.