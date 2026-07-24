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В Грузии изъяли оружие и боеприпасы: задержаны три человека

В Грузии изъяли оружие и боеприпасы: задержаны три человека

Sputnik Грузия

В качестве вещественных доказательств были изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T23:31+0400

2026-07-24T23:31+0400

2026-07-24T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД Грузии. Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых в районах Местиа и Сенаки, а также досмотрели их личные вещи. В качестве вещественных доказательств были изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы, в том числе два автомата, пистолет и боевые патроны. Задержанным грозит лишение свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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