https://sputnik-georgia.ru/20260724/v-gruzii-polnostyu-vosstanovlena-podacha-elektroenergii-posle-masshtabnogo-otklyucheniya-299783590.html

В Грузии полностью восстановлена подача электроэнергии после масштабного отключения

В Грузии полностью восстановлена подача электроэнергии после масштабного отключения

Sputnik Грузия

Причины масштабного ночного отключения электроэнергии по всей Грузии пока устанавливаются 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T10:45+0400

2026-07-24T10:45+0400

2026-07-24T10:45+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Электроснабжение на всей территории Грузии полностью восстановлено, говорится в сообщении Государственной электросистемы Грузии.Электроснабжение по всей стране было аварийно отключено примерно в 00:10, после чего начались восстановительные работы. Подача электроэнергии постепенно возобновлялась в течение ночи.По информации ведомства, восстановительные работы продолжались всю ночь.Кроме того, как заявили в Государственной электросистеме Грузии, параллельно устанавливаются точные причины аварии.Внезапное ночное отключение электроэнергии вызвало временное замешательство и активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи нагнетали панику и сравнивали ситуацию с 1990-ми годами, когда электричество в Грузии подавалось по графику.Местные жители и туристы делились кадрами погрузившихся во тьму городов и сообщали о локальных перебоях с интернетом.Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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