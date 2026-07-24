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В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции

В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции

Sputnik Грузия

Задержанного в Квемо-Картли гражданина Турции готовят к экстрадиции на родину 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T19:51+0400

2026-07-24T19:51+0400

2026-07-24T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции региона Квемо-Картли задержали гражданина Турции, находившегося в международном розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, задержанный разыскивался правоохранительными органами Турции по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений.В настоящее время в отношении иностранца проводятся предусмотренные законом процедуры, необходимые для его экстрадиции.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе.С начала года в Грузии задержали и передали турецкой стороне несколько десятков граждан Турции, совершивших преступления у себя на родине. Такие задержания проводятся практически еженедельно. Большинство разыскиваемых въезжают на территорию Грузии еще до объявления их в международный розыск. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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