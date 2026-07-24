https://sputnik-georgia.ru/20260724/zakharova-predlozhila-masku-otvesti-starlink-299791472.html

Захарова предложила Маску "отвести" Starlink

Захарова предложила Маску "отвести" Starlink

Sputnik Грузия

Ранее американский бизнесмен заявил в интервью западной прессе, что конфликт на Украине завершится, если Запад пойдет на уступки России 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T14:24+0400

2026-07-24T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление американского бизнесмена Илона Маска о невозможности вынудить Россию к отводу войск. Дипломат предложила предпринимателю пойти дальше и "отвести Starlink", чтобы спасти жизни людей.Ранее в интервью изданию Economist американский бизнесмен заявил, что завершение украинского конфликта возможно лишь при условии уступок со стороны Запада.Он подчеркнул, что давно выступает за мир и что его позиция продиктована не симпатиями к России, а прагматизмом: иначе люди будут гибнуть годами без всякого результата.Миллиардер также резко высказался о дипломатах, которые, по его словам, устраивают роскошные мероприятия и с высокомерием рассуждают о территориях, пока на фронте продолжаются боевые действия."Меня довольно сильно раздражают эти изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска. Но она не отведет войска", — сказал Маск.Предприниматель также выразил надежду на скорое достижение мирного соглашения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, в мире, россия, украина, мария захарова, илон маск, мид россии, обострение ситуации вокруг украины