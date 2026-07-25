Фильм "Гурия" грузинского режиссера покажут на Венецианском кинофестивале
© Courtesy of Levan KoguashviliФильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия"
© Courtesy of Levan Koguashvili
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Картина Левана Когуашвили успешно продолжает традиции грузинского кинематографа, уже отметили в Венеции
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Новый полнометражный фильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия" будет представлен в секции Venice Spotlight Венецианского кинофестиваля, сообщили в грузинском Минкульте.
83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября 2026 года на острове Лидо. Фестиваль откроет мировая премьера фильма Дэнни Бойла "Чернила" (Ink), а жюри возглавит Мэгги Джилленхол, режиссер картин "Невеста" и "Незнакомая дочь".
Картина "Гурия" снята при поддержке министерства культуры Грузии, Национального центра кинематографии, программы Creative Georgia, а также Общественного вещателя страны и агентства "Производи в Грузии".
© Courtesy of Levan KoguashviliФильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия"
Фильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия"
© Courtesy of Levan Koguashvili
"Гурия" является копродукцией семи стран: Грузии, Швейцарии, Люксембурга, Болгарии, Норвегии, Турции и Саудовской Аравии.
"Министерство культуры Грузии поздравляет режиссера Левана Когуашвили и всю творческую команду фильма с признанием и желает им дальнейших успехов", – говорится в сообщении.
Venice Spotlight – одна из знаковых секций Венецианского кинофестиваля, где представлены фильмы, отличающиеся творческой оригинальностью и художественным видением. В этом году в нее вошли восемь картин.
Объявляя официальную программу фестиваля, директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера охарактеризовал "Гурию" как "очень смешную комедию, продолжающую традиции грузинского кинематографа".
О чем фильм "Гурия"?
"Гурия" – трагикомедия о любви и дружбе, действие которой разворачивается в бедном, но одаренном и глубоко гуманном регионе Гурия на западе Грузии в начале 1990-х годов.
© Courtesy of Levan KoguashviliФильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия"
Фильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия"
© Courtesy of Levan Koguashvili
Несмотря на перебои с электроснабжением, нищету и разгул преступности, люди в этом месте продолжают влюбляться, ссориться, заводить дружбу, время от времени петь и даже мечтать.
© Courtesy of Levan KoguashviliФильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия"
Фильм режиссера Левана Когуашвили "Гурия"
© Courtesy of Levan Koguashvili
"Наш фильм о простых людях, которые, несмотря на трудные условия жизни, все же умудряются сохранять свою человечность, – рассказывает режиссер Леван Когуашвили. – Они далеки от совершенства и часто ведут себя плохо. И все же они знают, что такое дружба и сострадание. Они плачут, смеются, кричат, ссорятся и любят, и в наши все более бесплодные времена это немаловажно. Они живут в Гурии, одном из регионов Западной Грузии. Но в нашем фильме Гурия – это больше, чем просто название места. Это состояние души".
"Гурия" – четвертый полнометражный фильм Когуашвили. Его фильм 2021 года "Брайтон 4-й" получил три главные награды на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.