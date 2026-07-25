https://sputnik-georgia.ru/20260725/goselektrosistema-v-gruzii-nachalos-poetapnoe-vosstanovlenie-podachi-elektroenergii-299800548.html
Госэлектросистема: в Грузии началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии
Госэлектросистема: в Грузии началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии
Sputnik Грузия
Это второе масштабное отключение света по всей стране за двое суток 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T10:03+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Специалисты ведут восстановительные работы после аварийного отключения электроэнергии по всей стране, одновременно устанавливая точные причины произошедшего, говорится в сообщении в Государственной электросистемы Грузии. По данным Госэлектросистемы, отключение произошло около 08:00. Уже с 08:05 подача электроэнергии начала поэтапно восстанавливаться в Тбилиси и большей части регионов страны. "Процесс полного восстановления электроснабжения по всей Грузии завершится в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении. О дополнительной информации общество будет проинформировано позже. В Тбилиси в связи с ЧП не работал метрополитен, а на западе страны остановились поезда.Напомним, что 24 июля примерно в 00:10 аварийный сбой в энергосистеме страны вызвал перебои в электро- и телекоммуникационных сетях. В результате электроснабжение было временно прекращено в Тбилиси и большинстве регионов Грузии. Официальная причина отключения пока не названа. Специалисты продолжают устанавливать точную причину аварийного отключения. Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Госэлектросистема: в Грузии началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии
Это второе масштабное отключение света по всей стране за двое суток
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Специалисты ведут восстановительные работы после аварийного отключения электроэнергии по всей стране, одновременно устанавливая точные причины произошедшего, говорится в сообщении в Государственной электросистемы Грузии.
По данным Госэлектросистемы, отключение произошло около 08:00. Уже с 08:05 подача электроэнергии начала поэтапно восстанавливаться в Тбилиси и большей части регионов страны.
"Процесс полного восстановления электроснабжения по всей Грузии завершится в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.
О дополнительной информации общество будет проинформировано позже.
В Тбилиси в связи с ЧП не работал метрополитен, а на западе страны остановились поезда.
Напомним, что 24 июля примерно в 00:10 аварийный сбой в энергосистеме страны вызвал перебои в электро- и телекоммуникационных сетях. В результате электроснабжение было временно прекращено в Тбилиси и большинстве регионов Грузии. Официальная причина отключения пока не названа.
Специалисты продолжают устанавливать точную причину аварийного отключения. Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.