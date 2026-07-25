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Известна причина масштабного отключения электроэнергии в Грузии
Известна причина масштабного отключения электроэнергии в Грузии
Sputnik Грузия
По информации Грузинской государственной электросистемы, к 10:15 субботы подача электроэнергии была полностью восстановлена по всей стране 25.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония заявил, что причиной масштабного блэкаута в Грузии стало отключение на ЛЭП "Имерети".По данным Госэлектросистемы, аварийное отключение в стране произошло 25 июля около 08:00. Уже с 08:05 подача электроэнергии начала поэтапно восстанавливаться в Тбилиси и большей части регионов страны. "Отключилась 500-киловольтная линия "Имерети". Эта линия не находится в нашем распоряжении. Мы подключаем агрегаты, напряжение дошло, и электроснабжение скоро будет восстановлено", – заявил Мебония. По его словам, основная нагрузка "Ингури ГЭС" связана с энергосистемой до Зестафони. Из-за этого нарушился режим работы и энергосистема полностью рухнула. "Когда линия отключилась, режим был нарушен, и вся энергосистема распалась. Сейчас идет процесс восстановления после аварии", – сказал Мебония в телефонном комментарии телеканалу "ТВ Пирвели". По информации Грузинской государственной электросистемы, к 10:15 подача электроэнергии была полностью восстановлена по всей стране. Аналогичный случай произошел накануне, 24 июля – тогда по всей Грузии также произошло аварийное отключение электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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электроэнергия, грузия, новости, экономика, зестафони, ингури гэс, тбилиси
электроэнергия, грузия, новости, экономика, зестафони, ингури гэс, тбилиси
Известна причина масштабного отключения электроэнергии в Грузии
13:16 25.07.2026 (обновлено: 13:26 25.07.2026)
По информации Грузинской государственной электросистемы, к 10:15 субботы подача электроэнергии была полностью восстановлена по всей стране
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония заявил, что причиной масштабного блэкаута в Грузии стало отключение на ЛЭП "Имерети".
По данным Госэлектросистемы, аварийное отключение в стране произошло 25 июля около 08:00. Уже с 08:05 подача электроэнергии начала поэтапно восстанавливаться в Тбилиси и большей части регионов страны.
"Отключилась 500-киловольтная линия "Имерети". Эта линия не находится в нашем распоряжении. Мы подключаем агрегаты, напряжение дошло, и электроснабжение скоро будет восстановлено", – заявил Мебония.
По его словам, основная нагрузка "Ингури ГЭС" связана с энергосистемой до Зестафони. Из-за этого нарушился режим работы и энергосистема полностью рухнула.
"Когда линия отключилась, режим был нарушен, и вся энергосистема распалась. Сейчас идет процесс восстановления после аварии", – сказал Мебония в телефонном комментарии телеканалу "ТВ Пирвели".
По информации Грузинской государственной электросистемы, к 10:15 подача электроэнергии была полностью восстановлена по всей стране.
Аналогичный случай произошел накануне, 24 июля – тогда по всей Грузии также произошло аварийное отключение электроэнергии.