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Известна причина масштабного отключения электроэнергии в Грузии

Известна причина масштабного отключения электроэнергии в Грузии

Sputnik Грузия

По информации Грузинской государственной электросистемы, к 10:15 субботы подача электроэнергии была полностью восстановлена по всей стране 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T13:16+0400

2026-07-25T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония заявил, что причиной масштабного блэкаута в Грузии стало отключение на ЛЭП "Имерети".По данным Госэлектросистемы, аварийное отключение в стране произошло 25 июля около 08:00. Уже с 08:05 подача электроэнергии начала поэтапно восстанавливаться в Тбилиси и большей части регионов страны. "Отключилась 500-киловольтная линия "Имерети". Эта линия не находится в нашем распоряжении. Мы подключаем агрегаты, напряжение дошло, и электроснабжение скоро будет восстановлено", – заявил Мебония. По его словам, основная нагрузка "Ингури ГЭС" связана с энергосистемой до Зестафони. Из-за этого нарушился режим работы и энергосистема полностью рухнула. "Когда линия отключилась, режим был нарушен, и вся энергосистема распалась. Сейчас идет процесс восстановления после аварии", – сказал Мебония в телефонном комментарии телеканалу "ТВ Пирвели". По информации Грузинской государственной электросистемы, к 10:15 подача электроэнергии была полностью восстановлена по всей стране. Аналогичный случай произошел накануне, 24 июля – тогда по всей Грузии также произошло аварийное отключение электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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