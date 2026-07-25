https://sputnik-georgia.ru/20260725/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-iyulya-2026-299797479.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 25 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 25 июля отмечают день памяти святых Прокла, Илария, Голиндухи, Иоанна и Гавриила 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T01:01+0400

2026-07-25T01:01+0400

2026-07-25T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251317933_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc4442420c09eb809ecdd9482b690658.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.По церковному календарю 25 июля чествуют икону Божьей Матери, называемую "Троеручица".Прокл и ИларийПо церковному календарю 25 июля поминают мучеников Прокла и Илария, пострадавших за веру во время правления Траяна (98-117).Прокла, уроженца села Калипта (Малая Азия), схватили за исповедание христианства и под пытками пытались заставить отречься от веры. В ответ исповедник мужественно предрек правителю, что скоро он сам будет вынужден признать Христа Истинным Богом.Разгневанный правитель заставил мученика бежать вслед за своей за колесницей. Изнемогая, он молил Господа остановить повозку. Вдруг колесница остановилась, а сидевший в ней правитель, словно окаменев, не мог двигаться до тех пор, пока не написал своей рукой по требованию Прокла о том, что исповедует Христа.За такое унижение правитель жестоко отомстил мученику, приказав вывезти его за город и, привязав к столбу, расстрелять из лука.По дороге к месту казни их увидел племянник Прокла Иларий, который тоже объявил себя христианином. Илария обезглавили через три дня после смерти дяди.ГолиндухаПо церковному календарю 25 июля поминают мученицу Голиндуху, в крещении Марию, жившую в Персии в VI веке.Голиндуха была женой главного жреца и занимала в обществе высокое положение. Женщина с проницательным умом, много размышлявшая о смысле жизни, заинтересовалась христианством. Однажды ей приснился ангел, показавший рай и ад, радость праведников и мучения грешников.После этого женщина стала молиться Истинному Богу и, найдя священника, крестилась с именем Мария. Она хотела расстаться с мужем-язычником, но он пожаловался царю Хозрою, который приговорил христианку к пожизненному тюремному заключению.В темнице мученица провела 18 лет, подвергаясь издевательствам и пыткам. Несколько раз за эти годы Голиндуху навещал посол византийского императора, который научил ее петь псалмы.Однажды произошло чудо. Господь, укрыв ее от палачей, привел ее к тайным христианам. Через несколько лет новый царь Хозрой II прекратил преследование христиан, и Мария, открыто исповедуя свою веру, отправилась в паломничество в Иерусалим. Она мирно скончалась на обратном пути.Иоанн ИверскийПо церковному календарю 25 июля поминают Иоанна Святогорца Иверского – основателя знаменитого Иверского монастыря на горе Афон.Родился он в знатной семье, был родственником правителя Грузии. Оставив мир, он принял схиму в одном из монастырей в Имеретии. Через некоторое время подвизался на горе Олимп.Потом поселился в Великой лавре на Афоне, где исполнял послушание на кухне. Затем был избран игуменом основанного им Иверского монастыря. Он мирно скончался в 998 году. После его смерти настоятелем обители стал его сын – преподобный Евфимий. По церковному календарю его поминают 26 мая.Гавриил СвятогорецПо церковному календарю 25 июля поминают преподобного Гавриила Святогорца, сыгравшего важную роль в истории Иверского монастыря на горе Афон.Родился будущий святой в Иверии. Он поселился отшельником на святой горе Афон на территории, относящейся к монастырю Иверон. Однажды ему явилась Пресвятая Богородица и сказала, чтобы он пошел в обитель и объявил настоятелю и монахам, что Пресвятая Дева хочет дать им Свой образ. Богородица велела отшельнику идти по морю и взять икону.Отшельник рассказал о чудесном видении игумену, и после молебна, который монахи совершили на берегу, он по повелению Божьей Матери без страха пошел по морю и, взяв образ Пресвятой Богородицы, вынес его на сушу. Эта чудотворная икона известна во всем мире под названием "Иверская".ТроеручицаПо церковному календарю 25 июля чествуют икону Божьей Матери, называемую "Троеручица".Во время иконоборчества калиф велел отрубить кисть руки преподобному Иоанну Дамаскину, оклеветанному императором Львом III Исавром (717-740), и повесить ее на рынке. К вечеру преподобный, вымолив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и стал молить Богоматерь перед Ее образом исцелить руку, писавшую в защиту православия.Задремав после долгой молитвы, он увидел во сне Богородицу, обещавшую скорейшее исцеление и наставляющую трудиться этой рукой без лени. Проснувшись, он увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление Иоанн приложил к образу руку, сделанную из серебра, поэтому икону и стали называть "Троеручица".Приняв постриг в Лавре преподобного Саввы Освященного, Дамаскин передал обители чудотворную икону. В ХIII веке во время нашествия турок на Сербию святой образ чудесным образом попал в Хилендарский монастырь на Афоне.ИмениныПо церковному календарю 25 июля именины отмечают Вероника, Антоний, Арсений, Григорий, Гавриил, Евфимий, Михаил, Иоанн, Серапион, Симон и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников