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Курс лари на субботу – 2,6285 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6285 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T09:48+0400
2026-07-25T09:48+0400
2026-07-25T09:48+0400
грузия
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национальный банк грузии
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 июля в размере 2,6285 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,6285 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 июля в размере 2,6285 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.