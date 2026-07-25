https://sputnik-georgia.ru/20260725/metro-v-tbilisi-ne-rabotaet-iz-za-masshtabnogo-otklyucheniya-elektroenergii-299800272.html
Метро в Тбилиси не работает из-за масштабного отключения электроэнергии
Метро в Тбилиси не работает из-за масштабного отключения электроэнергии
Sputnik Грузия
Официальная причина аварии до сих пор не названа 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T09:49+0400
2026-07-25T09:49+0400
2026-07-25T11:16+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
метро
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/23/237762359_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_58ff526d3f3d022d2a0e75e52596caf3.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В Тбилиси из-за масштабного отключения электроэнергии в Грузии нарушена работа метро, также остановлено движение поездов Грузинской железной дороги. В субботу, примерно с 08:00 в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. На данный момент официальных разъяснений о причинах произошедшего не поступало. Аналогичный инцидент произошел и 24 июля. Тогда около 00:10 системная авария в энергосистеме страны привела к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате в Тбилиси и большинстве регионов Грузии было временно прекращено электроснабжение. Официальная причина аварии до сих пор не названа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/23/237762359_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_4d0689e9e67d8d04db373d57316b531c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, метро
грузия, новости, происшествия, тбилиси, метро
Метро в Тбилиси не работает из-за масштабного отключения электроэнергии
09:49 25.07.2026 (обновлено: 11:16 25.07.2026)
Официальная причина аварии до сих пор не названа
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В Тбилиси из-за масштабного отключения электроэнергии в Грузии нарушена работа метро, также остановлено движение поездов Грузинской железной дороги.
В субботу, примерно с 08:00 в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. На данный момент официальных разъяснений о причинах произошедшего не поступало.
Аналогичный инцидент произошел и 24 июля. Тогда около 00:10 системная авария в энергосистеме страны привела к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате в Тбилиси и большинстве регионов Грузии было временно прекращено электроснабжение.
Официальная причина аварии до сих пор не названа.