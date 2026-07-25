https://sputnik-georgia.ru/20260725/metro-v-tbilisi-ne-rabotaet-iz-za-masshtabnogo-otklyucheniya-elektroenergii-299800272.html

Метро в Тбилиси не работает из-за масштабного отключения электроэнергии

Метро в Тбилиси не работает из-за масштабного отключения электроэнергии

Sputnik Грузия

Официальная причина аварии до сих пор не названа 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T09:49+0400

2026-07-25T09:49+0400

2026-07-25T11:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В Тбилиси из-за масштабного отключения электроэнергии в Грузии нарушена работа метро, также остановлено движение поездов Грузинской железной дороги. В субботу, примерно с 08:00 в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. На данный момент официальных разъяснений о причинах произошедшего не поступало. Аналогичный инцидент произошел и 24 июля. Тогда около 00:10 системная авария в энергосистеме страны привела к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате в Тбилиси и большинстве регионов Грузии было временно прекращено электроснабжение. Официальная причина аварии до сих пор не названа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, метро