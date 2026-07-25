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Мужчина утонул в море на Черноморском курорте Грузии
Мужчина утонул в море на Черноморском курорте Грузии
Sputnik Грузия
В момент ЧП на побережье были подняты красные флаги из-за шторма – купание было запрещено 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Спасатели вытащили из моря на пляже Капровани (курортный поселок Шекветили, регион Гурия) двух мужчин, один из которых был уже мертв, информацию СМИ подтвердили в МВД Грузии. Начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии – "Доведение до самоубийства". В момент происшествия на побережье были подняты красные флаги из-за шторма. Купание было запрещено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, гурия, шекветили
происшествия, грузия, новости, гурия, шекветили
Мужчина утонул в море на Черноморском курорте Грузии
В момент ЧП на побережье были подняты красные флаги из-за шторма – купание было запрещено
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Спасатели вытащили из моря на пляже Капровани (курортный поселок Шекветили, регион Гурия) двух мужчин, один из которых был уже мертв, информацию СМИ подтвердили в МВД Грузии.
Начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии – "Доведение до самоубийства".
В момент происшествия на побережье были подняты красные флаги из-за шторма. Купание было запрещено.