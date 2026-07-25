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Предположительно боеприпас найден у побережья в Батуми
Предположительно боеприпас найден у побережья в Батуми
Sputnik Грузия
Происхождение и вид находки будут установлены на основании заключения специалистов 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T16:57+0400
2026-07-25T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с обнаружением, предположительно, боеприпаса в море у побережья Батуми (АР Аджария), сообщили в ведомстве. Следствие ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии – "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов". По имеющейся информации, найденный предмет уже передан на экспертизу. Его происхождение и вид находки будут установлены на основании заключения специалистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
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происшествия, новости, грузия, батуми
происшествия, новости, грузия, батуми
Предположительно боеприпас найден у побережья в Батуми
16:57 25.07.2026 (обновлено: 17:42 25.07.2026)
Происхождение и вид находки будут установлены на основании заключения специалистов
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с обнаружением, предположительно, боеприпаса в море у побережья Батуми (АР Аджария), сообщили в ведомстве.
Следствие ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии – "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".
По имеющейся информации, найденный предмет уже передан на экспертизу. Его происхождение и вид находки будут установлены на основании заключения специалистов.