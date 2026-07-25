Премьер: инновации – один из главных приоритетов экономического развития Грузии
12:43 25.07.2026 (обновлено: 13:04 25.07.2026)
© Сourtesy of Georgian GovernmentКутаисский технологический хаб
© Сourtesy of Georgian Government
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Кутаисский технологический хаб станет региональным центром знаний, инноваций и технологического развития
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Знания и инновации – один из главных приоритетов правительства Грузии в развитии экономики, основанной на современных технологиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на открытии Кутаисского технологического хаба.
По словам главы правительства, Кутаисский технологический хаб станет региональным центром знаний, инноваций и технологического развития.
© Сourtesy of Georgian GovernmentКутаисский технологический хаб
Кутаисский технологический хаб
© Сourtesy of Georgian Government
"Экономическое развитие, основанное на знаниях и инновациях, является одним из главных приоритетов правительства Грузии. За последние годы мы развили систему поддержки инновационных стартапов, создали национальную сеть технопарков, внедрили специальные налоговые условия для технологического и инновационного бизнеса", – сказал Кобахидзе.
© Сourtesy of Georgian GovernmentКутаисский технологический хаб
Кутаисский технологический хаб
© Сourtesy of Georgian Government
Правительство привлекло международные компании и предоставило тысячам молодых людей возможность получать современные знания и развиваться профессионально, отметил премьер.
© Сourtesy of Georgian GovernmentКутаисский технологический хаб
Кутаисский технологический хаб
© Сourtesy of Georgian Government
"Все это уже принесло стране значительный экономический эффект – при поддержке правительства более 300 инновационных и высокотехнологичных стартапов создали экономический эффект на сумму свыше 800 миллионов лари, было создано более 4 тысяч рабочих мест, и Грузия стала одним из наиболее привлекательных центров региона", – заявил Кобахидзе.
© Сourtesy of Georgian GovernmentКутаисский технологический хаб
Кутаисский технологический хаб
© Сourtesy of Georgian Government
Ираклий Кобахидзе также отметил, что рад тому, что здание, которое ранее было "символом коррупции предыдущей власти", получит совершенно новое назначение.
© Сourtesy of Georgian GovernmentКутаисский технологический хаб
Кутаисский технологический хаб
© Сourtesy of Georgian Government
Как известно, технохаб расположился в бывшем здании парламента Грузии в Кутаиси, который заработал там в 2012 году на основе изменений в Конституции (поправки были внесены по инициативе правящей в тот период партии "Единое национальное движение"). Законодательный орган вернулся из Кутаиси в Тбилиси в начале 2019 года.
На проект обустройства технологического центра было выделено 12 миллионов лари.