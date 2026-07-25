https://sputnik-georgia.ru/20260725/premer-innovatsii--odin-iz-glavnykh-prioritetov-ekonomicheskogo-razvitiya-gruzii-299803535.html

Премьер: инновации – один из главных приоритетов экономического развития Грузии

Премьер: инновации – один из главных приоритетов экономического развития Грузии

Sputnik Грузия

Кутаисский технологический хаб станет региональным центром знаний, инноваций и технологического развития 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T12:43+0400

2026-07-25T12:43+0400

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Знания и инновации – один из главных приоритетов правительства Грузии в развитии экономики, основанной на современных технологиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на открытии Кутаисского технологического хаба. По словам главы правительства, Кутаисский технологический хаб станет региональным центром знаний, инноваций и технологического развития. "Экономическое развитие, основанное на знаниях и инновациях, является одним из главных приоритетов правительства Грузии. За последние годы мы развили систему поддержки инновационных стартапов, создали национальную сеть технопарков, внедрили специальные налоговые условия для технологического и инновационного бизнеса", – сказал Кобахидзе. Правительство привлекло международные компании и предоставило тысячам молодых людей возможность получать современные знания и развиваться профессионально, отметил премьер."Все это уже принесло стране значительный экономический эффект – при поддержке правительства более 300 инновационных и высокотехнологичных стартапов создали экономический эффект на сумму свыше 800 миллионов лари, было создано более 4 тысяч рабочих мест, и Грузия стала одним из наиболее привлекательных центров региона", – заявил Кобахидзе. Ираклий Кобахидзе также отметил, что рад тому, что здание, которое ранее было "символом коррупции предыдущей власти", получит совершенно новое назначение. Как известно, технохаб расположился в бывшем здании парламента Грузии в Кутаиси, который заработал там в 2012 году на основе изменений в Конституции (поправки были внесены по инициативе правящей в тот период партии "Единое национальное движение"). Законодательный орган вернулся из Кутаиси в Тбилиси в начале 2019 года. На проект обустройства технологического центра было выделено 12 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, кутаиси, тбилиси, ираклий кобахидзе, единое национальное движение