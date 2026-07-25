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Путин и Токаев обсудили возможность заморозки конфликта на Украине

Путин и Токаев обсудили возможность заморозки конфликта на Украине

Sputnik Грузия

Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации вокруг украинского кризиса 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T17:57+0400

2026-07-25T17:57+0400

2026-07-25T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры на форуме межрегионального сотрудничества в Омске, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине."Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира", — заявил лидер соседней страны.Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации вокруг украинского кризиса. Глава Казахстана в свою очередь отметил, что получает немало сигналов из Европы и США, касающихся конфликта.Президенты также обсудили двустороннее сотрудничество. Российский лидер отметил, что страны активно взаимодействуют на международной арене — товарооборот за пять месяцев этого года вырос на четыре процента и составил почти 29 миллиардов долларов."Отношения наши развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер", — сказал Путин, предложив коллеге сверить часы по работе двух стран в ОДКБ и ЕАЭС. Токаев подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Россией.На встрече Путин также напомнил об особом значении Омска для семьи казахстанского лидера. "Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича", — сказал он.Затем президенты приняли участие в пленарном заседании форума, где Путин отметил, что Россия и Казахстан идут в авангарде реализации проектов в рамках ЕАЭС."Форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен", — пояснил он.По словам Путина, Москва и Астана успешно сотрудничают в рамках создания международного коридора Север — Юг: поставки по нему выросли за пять месяцев этого года на десять процентов. Президент также назвал обширными перспективы взаимодействия двух стран во всех сферах — в частности, планируется расширять географию беспилотных грузоперевозок, сеть трансграничных трасс и судоходное сообщение.XXII Форум межрегионального сотрудничества Москвы и Астаны проходит в Омске 24-25 июля. По его итогам лидеры подпишут пакет соглашений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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