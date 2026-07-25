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Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео
Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео
Sputnik Грузия
В Дендрологическом парке Шекветили на черноморском побережье Грузии произрастает более 1 000 различных видов растений, включая деревья со всех пяти континентов... 25.07.2026, Sputnik Грузия
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В парке около 40 уникальных и редчайших видов флоры. Здесь произрастает более 200 гигантских вековых деревьев, многие из которых являются эндемиками Грузии.Тут растут гигантские баобабы, магнолии, гималайские хвойные, бамбук, эвкалипты. На территории парка также содержатся редкие виды птиц и животных.Несколько лет это место создавал на свои средства миллиардер и политик Бидзина Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" часто подвергался за это критике оппозиции.Но после создания парка Иванишвили сделал его бесплатным для всех. И по сей день его посещение остается свободным как для жителей Грузии, так и ее гостей.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видеоклуб , грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видеоклуб , грузия, видео

Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео

09:06 25.07.2026 (обновлено: 09:17 25.07.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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В Дендрологическом парке Шекветили на черноморском побережье Грузии произрастает более 1 000 различных видов растений, включая деревья со всех пяти континентов мира
В парке около 40 уникальных и редчайших видов флоры. Здесь произрастает более 200 гигантских вековых деревьев, многие из которых являются эндемиками Грузии.

Тут растут гигантские баобабы, магнолии, гималайские хвойные, бамбук, эвкалипты. На территории парка также содержатся редкие виды птиц и животных.

Несколько лет это место создавал на свои средства миллиардер и политик Бидзина Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" часто подвергался за это критике оппозиции.

Но после создания парка Иванишвили сделал его бесплатным для всех. И по сей день его посещение остается свободным как для жителей Грузии, так и ее гостей.
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