https://sputnik-georgia.ru/20260725/rasteniya-so-vsego-mira-unikalnoe-mesto-v-gruzii---video-299645675.html

Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео

Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео

Sputnik Грузия

В Дендрологическом парке Шекветили на черноморском побережье Грузии произрастает более 1 000 различных видов растений, включая деревья со всех пяти континентов... 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T09:06+0400

2026-07-25T09:06+0400

2026-07-25T09:17+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

туристические достопримечательности

главные достопримечательности грузии

видеоклуб

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/0f/299645504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f60ac284a42861eab597cc3f3f563d.jpg

В парке около 40 уникальных и редчайших видов флоры. Здесь произрастает более 200 гигантских вековых деревьев, многие из которых являются эндемиками Грузии.Тут растут гигантские баобабы, магнолии, гималайские хвойные, бамбук, эвкалипты. На территории парка также содержатся редкие виды птиц и животных.Несколько лет это место создавал на свои средства миллиардер и политик Бидзина Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" часто подвергался за это критике оппозиции.Но после создания парка Иванишвили сделал его бесплатным для всех. И по сей день его посещение остается свободным как для жителей Грузии, так и ее гостей.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видеоклуб , грузия, видео