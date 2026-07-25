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Россия – основной поставщик муки на грузинский рынок

Россия – основной поставщик муки на грузинский рынок

Sputnik Грузия

За пять месяцев 2026 года страна закупила у России 7,5 тыс. тонн муки на 3,6 млн долларов, сообщает служба статистики "Сакстат" 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T09:34+0400

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Россия продолжает оставаться основным поставщиком муки в Грузию. Грузия также покупает муку у Турции, Азербайджана, Италии и Украины.Из Турции в Грузию поступило 1,3 тыс. тонн муки на 777 тыс. долларов, из Азербайджана – 1,3 тыс. тонн на сумму 601 тыс. долларов.Из Италии в Грузию было ввезено 184 тонны муки на 206 тысяч долларов, а из Украины – 152 тонны муки на 82 тысячи долларов.При этом в Грузии продолжает действовать пошлина на импорт муки с целью защиты местных производителей. Однако местный урожай обеспечивает всего 15–20% потребностей рынка.

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