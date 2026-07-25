https://sputnik-georgia.ru/20260725/smertelnoe-dtp-v-batumi-pogibli-inostrantsy-299801269.html
Смертельное ДТП в Батуми: погибли иностранцы
Смертельное ДТП в Батуми: погибли иностранцы
Sputnik Грузия
Пассажиры микроавтобуса были гражданами Беларуси 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T10:45+0400
2026-07-25T10:45+0400
2026-07-25T10:45+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
беларусь
аджарское телевидение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249653922_0:193:2954:1855_1920x0_80_0_0_e4d467753972f1e688810dca1f2b004c.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Двое иностранцев погибли в Батуми (АР Аджария) в результате в столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса, несколько человек получили травмы, сообщило Аджарское телевидение. Всего в результате аварии пострадали семь человек, они доставлены в различные клиники Батуми. Пассажиры микроавтобуса были гражданами Беларуси. Авария произошла на улице Горгиладзе. По факту ДТП начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса — "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249653922_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_472eb3bc283027bf2fb4a8c61c4eec84.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батуми, беларусь, аджарское телевидение
происшествия, грузия, новости, батуми, беларусь, аджарское телевидение
Смертельное ДТП в Батуми: погибли иностранцы
Пассажиры микроавтобуса были гражданами Беларуси
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Двое иностранцев погибли в Батуми (АР Аджария) в результате в столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса, несколько человек получили травмы, сообщило Аджарское телевидение.
Всего в результате аварии пострадали семь человек, они доставлены в различные клиники Батуми. Пассажиры микроавтобуса были гражданами Беларуси.
Авария произошла на улице Горгиладзе. По факту ДТП начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса — "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".