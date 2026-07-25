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Смертельное ДТП в Батуми: погибли иностранцы

Смертельное ДТП в Батуми: погибли иностранцы

Sputnik Грузия

Пассажиры микроавтобуса были гражданами Беларуси 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T10:45+0400

2026-07-25T10:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Двое иностранцев погибли в Батуми (АР Аджария) в результате в столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса, несколько человек получили травмы, сообщило Аджарское телевидение. Всего в результате аварии пострадали семь человек, они доставлены в различные клиники Батуми. Пассажиры микроавтобуса были гражданами Беларуси. Авария произошла на улице Горгиладзе. По факту ДТП начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса — "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, батуми, беларусь, аджарское телевидение