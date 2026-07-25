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Спикер парламента Грузии усомнился в случайности отключения электроэнергии в Грузии

Спикер парламента Грузии усомнился в случайности отключения электроэнергии в Грузии

Sputnik Грузия

Ранее СГБ начала расследование по статье о саботаже аварийных отключений электроснабжения по всей стране 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T17:36+0400

2026-07-25T17:36+0400

2026-07-25T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Аварийные отключения электроэнергии, последовавшие одно за другим, были необычным явлением, поэтому важно выяснить все детали произошедшего, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже в связи с аварийными отключениями электроэнергии по всей стране 24 и 25 июля. "Важно, чтобы было расследовано, с чем мы столкнулись. Факт, что необычно, когда одно за другим произошло отключение всей системы. Поэтому важно выяснить все детали. Не хочу забегать вперед, посмотрим, каковы будут результаты расследования", – сказал Папуашвили. По его словам, важно установить все обстоятельства: если имел место человеческий фактор, чье-то вмешательство, действия саботажного характера – все это должно быть выявлено. В заявлении, распространенном Службой государственной безопасности Грузии, говорится, что "из-за аварийного и неоднократного отключения электроэнергии по всей стране начато расследование по статье 318 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение/уничтожение государственного предприятия или другого важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам страны". Электроснабжение по всей стране было отключено на несколько часов 24 и 25 июля. Как заявили в Грузинской государственной электросистеме, на данном этапе устанавливаются причины произошедшего. Кроме того, изучение причин масштабной аварии 24 июля начала и Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии. Ранее директор Ингурской ГЭС Леван Мебония заявил, что причиной масштабного блэкаута 25 июля в Грузии стало отключение линии электропередачи "Имерети". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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