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Тбилисское метро и ГЖД возобновили работу
Тбилисское метро и ГЖД возобновили работу
Sputnik Грузия
Сбои были вызваны масштабным отключением электроэнергии в стране 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T10:57+0400
2026-07-25T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Работа Тбилисского метро и "Грузинской железной дороги" восстановлена после приблизительно двухчасовой остановки. Сбои в работе столичного метро и "ГЖД" были вызваны масштабным отключением электроэнергии. В Тбилиси и части регионов подача электроэнергии была отключена примерно в 08:00 утра. Как сообщили в Государственной электросистеме Грузии, вскоре после аварии подача электроэнергии начала поэтапно восстанавливаться в Тбилиси и большей части регионов. По их информации, процесс полного восстановления электроснабжения по всей стране будет завершен в кратчайшие сроки. Напомним, что 24 июля примерно в 00:10 аварийный сбой в энергосистеме страны вызвал перебои в электро- и телекоммуникационных сетях. В результате электроснабжение было временно прекращено в Тбилиси и большинстве регионов Грузии. Официальная причина отключения пока не названа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, грузинская железная дорога
грузия, новости, общество, тбилиси, грузинская железная дорога
Тбилисское метро и ГЖД возобновили работу
Сбои были вызваны масштабным отключением электроэнергии в стране
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Работа Тбилисского метро и "Грузинской железной дороги" восстановлена после приблизительно двухчасовой остановки.
Сбои в работе столичного метро и "ГЖД" были вызваны масштабным отключением электроэнергии. В Тбилиси и части регионов подача электроэнергии была отключена примерно в 08:00 утра.
Как сообщили в Государственной электросистеме Грузии, вскоре после аварии подача электроэнергии начала поэтапно восстанавливаться в Тбилиси и большей части регионов.
По их информации, процесс полного восстановления электроснабжения по всей стране будет завершен в кратчайшие сроки.
Напомним, что 24 июля примерно в 00:10 аварийный сбой в энергосистеме страны вызвал перебои в электро- и телекоммуникационных сетях. В результате электроснабжение было временно прекращено в Тбилиси и большинстве регионов Грузии. Официальная причина отключения пока не названа.