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Ушел с поста главный тренер сборной Грузии по дзюдо

Ушел с поста главный тренер сборной Грузии по дзюдо

Sputnik Грузия

Лаша Гуджеджиани возглавил сборную Грузии по дзюдо в декабре 2020 года 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по дзюдо Лаша Гуджеджиани, с именем которого связаны успехи национальной команды последних лет, заявил об уходе со своего поста. "Я принял решение покинуть должность главного тренера национальной сборной Грузии по дзюдо. Этот шаг дался мне нелегко, однако я почувствовал, что у меня больше нет той мотивации, которая необходима для дела, которому я на протяжении многих лет служил с полной ответственностью и преданностью", – написал он в социальной сети. Гуджеджиани поблагодарил каждого дзюдоиста за работу и самоотдачу, а также болельщиков, которые, по его словам, всегда поддерживали спортсменов. "Где бы я ни был и чем бы ни занимался в будущем, я всегда останусь одним из самых преданных болельщиков национальной сборной Грузии по дзюдо", – добавил он. Лаша Гуджеджиани возглавил сборную Грузии по дзюдо в декабре 2020 года. До этого он был главным тренером молодежного проекта "Вызов – 2020". Под его руководством сборная выступала на Олимпийских играх в Токио и Париже. На Олимпиаде – 2020 в Токио, состоявшейся в 2021 году, грузинские дзюдоисты завоевали одну золотую и три серебряные медали, заняв четвертое место в неофициальном командном зачете. На Олимпиаде – 2024 в Париже команда завоевала одну золотую и две серебряные медали и также стала четвертой в неофициальном командном зачете. В обоих случаях олимпийским чемпионом стал Лаша Бекаури. Под руководством Гуджеджиани чемпионами мира становились Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Лука Майсурадзе и Георгий Сардалашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, париж, токио, лаша бекаури, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили, федерация дзюдо грузии