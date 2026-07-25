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В Грузии вновь масштабные сбои с электричеством
В Грузии вновь масштабные сбои с электричеством
Sputnik Грузия
В Тбилиси в связи с ЧП не работает метрополитен, а на западе страны остановились поезда 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T09:04+0400
2026-07-25T09:04+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Значительная часть Грузии с утра субботы, 25 июля, вновь осталась без электричества – это второй случай за последние два дня.Пользователи социальных сетей пишут, что несколько городов Грузии, включая столицу, остались без электроснабжения приблизительно с 08:00. Отключение электроэнергии произошло и в регионах. В Государственной электроэнергетической системе сообщили СМИ, что предоставят информацию, как только она будет получена. В Тбилиси в связи с ЧП не работает метрополитен, а на западе страны остановились поезда.Напомним, что 24 июля примерно в 00:10 аварийный сбой в энергосистеме страны вызвал перебои в электро- и телекоммуникационных сетях. В результате электроснабжение было временно прекращено в Тбилиси и большинстве регионов Грузии. Официальная причина отключения пока не названа.Специалисты продолжают устанавливать точную причину аварийного отключения. Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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электроэнергия, новости, общество, грузия, тбилиси
электроэнергия, новости, общество, грузия, тбилиси
В Грузии вновь масштабные сбои с электричеством
09:04 25.07.2026 (обновлено: 09:45 25.07.2026)
В Тбилиси в связи с ЧП не работает метрополитен, а на западе страны остановились поезда
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Значительная часть Грузии с утра субботы, 25 июля, вновь осталась без электричества – это второй случай за последние два дня.
Пользователи социальных сетей пишут, что несколько городов Грузии, включая столицу, остались без электроснабжения приблизительно с 08:00. Отключение электроэнергии произошло и в регионах.
В Государственной электроэнергетической системе сообщили СМИ, что предоставят информацию, как только она будет получена.
В Тбилиси в связи с ЧП не работает метрополитен, а на западе страны остановились поезда.
Напомним, что 24 июля примерно в 00:10 аварийный сбой в энергосистеме страны вызвал перебои в электро- и телекоммуникационных сетях. В результате электроснабжение было временно прекращено в Тбилиси и большинстве регионов Грузии. Официальная причина отключения пока не названа.
Специалисты продолжают устанавливать точную причину аварийного отключения. Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.