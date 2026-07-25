https://sputnik-georgia.ru/20260725/zamministra-gruzii-svyazal-rekordnye-pokazateli-eksporta-s-biznes-klimatom-strany-299798702.html

Замминистра Грузии связал рекордные показатели экспорта с бизнес-климатом страны

Замминистра Грузии связал рекордные показатели экспорта с бизнес-климатом страны

Sputnik Грузия

Задача и цель правительства – поддерживать высокие показатели экономического роста в стране, заявил замминистра 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T14:15+0400

2026-07-25T14:15+0400

2026-07-25T14:15+0400

экономика

грузия

новости

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24867/60/248676076_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b535e8aae0a3bf7f165ce11584f065c4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Рекордные показатели местного экспорта в июне обусловлены привлекательной деловой средой в Грузии, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в июне 2026 года экспорт увеличился на 20,4%, и составил 770,8 млн долларов, что является рекордным показателем. Местный экспорт (экспорт без учета реэкспорта) увеличился на 50,5% по сравнению с июнем 2025 года и составил 469 млн долларов. Как заявил замминистра, существующая позитивная динамика и рекордные показатели поддерживаются привлекательной деловой средой в стране, что является важным фактором для деятельности местных и международных компаний на грузинском рынке. "Это стимулирует как местные, так и международные компании выходить на грузинский рынок и начинать или расширять производство в различных направлениях. В конечном итоге это отразится как на экспорте, так и на экономическом росте, занятости и других макроэкономических показателях", – заявил замминистра. Что касается данных за январь-июнь 2026 года, то экспорт увеличился на 20% и достиг рекордного объема в 3,8 млрд долларов. Местный экспорт за этот период вырос на 62,6% и достиг 2,4 млрд долларов. В прошлом месяце также был зафиксирован рост товарооборота – рекордный показатель за июнь составил 2,4 млрд долларов, что на 11,3% выше, чем чем за аналогичный период прошлого года. По статистике, в январе-июне 2026 года товарооборот увеличился на 5,8% и также достиг рекордной отметки в 12,9 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, статистика