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Замминистра Грузии связал рекордные показатели экспорта с бизнес-климатом страны
Замминистра Грузии связал рекордные показатели экспорта с бизнес-климатом страны
Sputnik Грузия
Задача и цель правительства – поддерживать высокие показатели экономического роста в стране, заявил замминистра 25.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Рекордные показатели местного экспорта в июне обусловлены привлекательной деловой средой в Грузии, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в июне 2026 года экспорт увеличился на 20,4%, и составил 770,8 млн долларов, что является рекордным показателем. Местный экспорт (экспорт без учета реэкспорта) увеличился на 50,5% по сравнению с июнем 2025 года и составил 469 млн долларов. Как заявил замминистра, существующая позитивная динамика и рекордные показатели поддерживаются привлекательной деловой средой в стране, что является важным фактором для деятельности местных и международных компаний на грузинском рынке. "Это стимулирует как местные, так и международные компании выходить на грузинский рынок и начинать или расширять производство в различных направлениях. В конечном итоге это отразится как на экспорте, так и на экономическом росте, занятости и других макроэкономических показателях", – заявил замминистра. Что касается данных за январь-июнь 2026 года, то экспорт увеличился на 20% и достиг рекордного объема в 3,8 млрд долларов. Местный экспорт за этот период вырос на 62,6% и достиг 2,4 млрд долларов. В прошлом месяце также был зафиксирован рост товарооборота – рекордный показатель за июнь составил 2,4 млрд долларов, что на 11,3% выше, чем чем за аналогичный период прошлого года. По статистике, в январе-июне 2026 года товарооборот увеличился на 5,8% и также достиг рекордной отметки в 12,9 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, статистика
экономика, грузия, новости, статистика
Замминистра Грузии связал рекордные показатели экспорта с бизнес-климатом страны
Задача и цель правительства – поддерживать высокие показатели экономического роста в стране, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Рекордные показатели местного экспорта в июне обусловлены привлекательной деловой средой в Грузии, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в июне 2026 года экспорт увеличился на 20,4%, и составил 770,8 млн долларов, что является рекордным показателем. Местный экспорт (экспорт без учета реэкспорта) увеличился на 50,5% по сравнению с июнем 2025 года и составил 469 млн долларов.
"В июне местный экспорт вырос более чем на 50% и достиг рекордного уровня", – заявил Цинцадзе.
Как заявил замминистра, существующая позитивная динамика и рекордные показатели поддерживаются привлекательной деловой средой в стране, что является важным фактором для деятельности местных и международных компаний на грузинском рынке.
"Это стимулирует как местные, так и международные компании выходить на грузинский рынок и начинать или расширять производство в различных направлениях. В конечном итоге это отразится как на экспорте, так и на экономическом росте, занятости и других макроэкономических показателях", – заявил замминистра.
Что касается данных за январь-июнь 2026 года, то экспорт увеличился на 20% и достиг рекордного объема в 3,8 млрд долларов. Местный экспорт за этот период вырос на 62,6% и достиг 2,4 млрд долларов.
В прошлом месяце также был зафиксирован рост товарооборота – рекордный показатель за июнь составил 2,4 млрд долларов, что на 11,3% выше, чем чем за аналогичный период прошлого года.
"Наша задача и цель – поддерживать высокие показатели экономического роста в стране. Все вышесказанное еще раз доказывает, что деловая активность в стране растет, местное производство увеличивается, объемы экспорта продукции из страны растут, и в конечном итоге это положительно скажется на показателях развития страны", – заявил Цинцадзе.
По статистике, в январе-июне 2026 года товарооборот увеличился на 5,8% и также достиг рекордной отметки в 12,9 млрд долларов.