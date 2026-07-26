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Пакет раздора: очередные санкции рассорили Евросоюз

Пакет раздора: очередные санкции рассорили Евросоюз

Sputnik Грузия

Евродепутаты грустят по временам, когда среди них был Виктор Орбан, на которого можно было свалить всю идеологическую вину 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T12:21+0400

2026-07-26T12:21+0400

2026-07-26T12:21+0400

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Как говорится в известной присказке, ежики плакали, кололись, но продолжали грызть кактус санкций против России: 21-й пакет хоть и был принят, но его согласование больше напоминало мрачные посиделки не сильно дружных родственников, пишет колумнист РИА Новости. Издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Брюсселе, пишет, что в кулуарах Еврокомиссии активно вспоминают Виктора Орбана — и, сложно поверить, в очень даже позитивном ключе. Дело в том, что очередной набор ограничений против нашей страны утрясали неожиданно долго и, хотя Венгрию теперь представляет лояльный Петр Мадьяр, внезапно выяснилось, что в друзьях согласия по-прежнему нет.На этот раз главным штрейкбрехером оказалась Греция, которая принципиально выступила против введения полного и немедленного эмбарго на закупку и перевозку российского СПГ. Афины буквально уперлись лбом и в итоге ультимативно вытребовали себе исключение на операции с российским сжиженным газом. Индульгенцию получила компания Dynagas, ей выдано разрешение покупать и перевозить СПГ в некие третьи страны. Надо отметить традиционное европейское лицемерие, поскольку в этих препирательствах свой интерес имела не только Греция, а весь Евросоюз в целом, так как энергетический кризис никуда не делся, о чем тоскливо сообщил Фридрих Мерц.Упомянутая Dynagas оперирует собственным флотом из двадцати семи газовозов и как минимум шесть из них имеют ледовый класс 1А, то есть это арктические суда, способные самостоятельно преодолевать однолетние льды толщиной до метра либо ходить в кильватере ледокола сквозь еще более мощный лед. На сайте компании прямо сказано, что газовозы строились под конкретную задачу, а именно перевозку СПГ в условиях Арктики. Осталось лишь вспомнить, какая страна имеет терминалы сжижения в высоких широтах. Поистине бриллиантовой изюминкой оказался тот факт, что два арктических газовоза Dynagas носят имена "Обь" и "Енисей".Афины бились за своего перевозчика не просто так. После введения последних санкционных пакетов операционная выручка у него в прямом смысле ушла на дно. По итогам 2024 года компания заявила выручку в мизерные 154 миллиона долларов, а в целом оборот просел более чем на миллиард. Притом что Dynagas является крупнейшим греческим перевозчиком сжиженного газа, в аналогичной пропорции рухнули налоговые отчисления в государственный бюджет, не говоря уже про карманы владельца, миллиардера Джорджа Прокопиу.Греция страна энергодефицитная и за 2025 год увеличила потребление природного газа, львиную долю которого она импортирует, на 14%. Попутно за этот же период космический рывок совершил объем экспорта газа из Греции: он вырос на скромные 196%. Даже дети понимают, какой газ перепродают греки и какие на этом имеют барыши. Упорство Афин в зале Еврокомиссии вполне объяснимо, согласитесь.Однако еще раз повторимся, что все это еврошапито, по сути, сплошной цирк лицемерия.Пока Греция выгрызала "санкционный проездной", в западную прессу слили методичку, по которой доселе известную лишь узкому кругу профильных специалистов Dynagas начали буквально шельмовать и травить. При этом все возмущенные издания почему-то забыли сообщить, что ЕС по итогам первого полугодия текущего года установил абсолютный исторический рекорд покупки СПГ в объеме 9,97 миллиона тонн (13,7 миллиарда кубометров). И все было бы ничего, да только выйти на этот результат получилось благодаря увеличению закупок у нашего "Ямал СПГ". Европейские покупатели за первые шесть месяцев купили на 16% больше сжиженного газа, и совсем уж некрасиво звучит тот факт, что европейцы выкупили 97% всей продукции нашего заполярного комбината.Также нелишним будет напомнить, что, помимо греков, крупнейшими покупателями российского СПГ уже второй год подряд выступают такие страны, как Франция (3,6 миллиона тонн в первом полугодии), Бельгия (2,9 миллиона) и Испания (2,7 миллиона тонн). Французы переваливают наш сжиженный газ в портах Дюнкерка и Монтуар-де-Бретани, бельгийские ворота — это Зебрюгге, а испанцы ввозят драгоценный ресурс сразу через шесть терминалов вроде Картахены, Бильбао или Сагунто. В этой связи можно с полным основанием утверждать, что СПГ российского Заполярья весь без остатка оседает внутри Европы и если бы за четыре с половиной года нашлась альтернатива, то никто бы его не покупал и индульгенций не раздавал.Справедливости ради добавим, что в стенах Еврокомиссии милые бранились не только из-за греческой хитрости и тоталитарных молекул энергии.Германия и Португалия единодушно бросились топтать сапогами Каю Каллас, которая было потребовала запретить ввоз российской трески. Италия и Франция требуют ослабить визовый режим для российских туристов, ибо с их исчезновением почему-то пропало очень много денег. Италия вообще является самой популярной европейской страной у наших путешествующих соотечественников, а в целом за год итальянский сектор туризма зарабатывает порядка 230 миллиардов долларов, в отрасли занято более трех миллионов итальянцев.Картину маслом дополнила Австрия, которая настоятельно просит Европейский центральный банк отвязаться от российского подразделения Raiffeisen Bank International с требованием продать бизнес и уйти из России. Оно и понятно, RBI прочно удерживает пальму первенства среди зарубежных банковских структур на российском рынке, управляя активами в размере более двух триллионов рублей.Поэтому Politico пишет, что евродепутаты грустят по временам, когда среди них был Виктор Орбан, на которого можно было свалить всю идеологическую вину. А теперь в погоне за российскими тоннами и рублями легендарное западное единство выглядит как анекдот.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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