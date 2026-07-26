https://sputnik-georgia.ru/20260726/armiya-rf-nanesla-gruppovoy-udar-po-obektam-ukrainskogo-vpk-v-kieve-299815127.html

Армия РФ нанесла групповой удар по объектам украинского ВПК в Киеве

Армия РФ нанесла групповой удар по объектам украинского ВПК в Киеве

Sputnik Грузия

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по целям на Украине, используя высокоточное оружие 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T11:26+0400

2026-07-26T11:26+0400

2026-07-26T15:40+0400

россия

в мире

украина

киев

минобороны рф

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1b/295977092_0:199:3158:1975_1920x0_80_0_0_cd7578199563a0d34658fbc522e12ec1.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Российские военные нанесли ночью групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, на которых производились дроны для ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Уточняется, что данные объекты украинского ВПК были расположены в Киеве.На предприятиях, по которым российские военные нанесли групповой удар, было организовано производство, сборка и хранение беспилотников, а также комплектующих к ним.При нанесении удара армия РФ применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.Кроме того, как следует из оперативной сводки МО РФ, высокоточным оружием был нанесен удар и по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Эти объекты были предназначены для доставки и хранения военных грузов и ГСМ для ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины