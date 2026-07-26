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Армия РФ нанесла групповой удар по объектам украинского ВПК в Киеве
Армия РФ нанесла групповой удар по объектам украинского ВПК в Киеве
Sputnik Грузия
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по целям на Украине, используя высокоточное оружие 26.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Российские военные нанесли ночью групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, на которых производились дроны для ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Уточняется, что данные объекты украинского ВПК были расположены в Киеве.На предприятиях, по которым российские военные нанесли групповой удар, было организовано производство, сборка и хранение беспилотников, а также комплектующих к ним.При нанесении удара армия РФ применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.Кроме того, как следует из оперативной сводки МО РФ, высокоточным оружием был нанесен удар и по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Эти объекты были предназначены для доставки и хранения военных грузов и ГСМ для ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Армия РФ нанесла групповой удар по объектам украинского ВПК в Киеве
11:26 26.07.2026 (обновлено: 15:40 26.07.2026)
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по целям на Украине, используя высокоточное оружие
ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Российские военные нанесли ночью групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, на которых производились дроны для ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Уточняется, что данные объекты украинского ВПК были расположены в Киеве.
На предприятиях, по которым российские военные нанесли групповой удар, было организовано производство, сборка и хранение беспилотников, а также комплектующих к ним.
При нанесении удара армия РФ применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, как следует из оперативной сводки МО РФ, высокоточным оружием был нанесен удар и по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Эти объекты были предназначены для доставки и хранения военных грузов и ГСМ для ВСУ.