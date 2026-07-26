https://sputnik-georgia.ru/20260726/fakty-nezakonnoy-prodazhi-pestitsidov-i-agrokhimikatov-vyyavili-na-zapade-gruzii-299817068.html

Факты незаконной продажи пестицидов и агрохимикатов выявили на западе Грузии

Факты незаконной продажи пестицидов и агрохимикатов выявили на западе Грузии

Sputnik Грузия

В соответствии с законодательством оба объекта были оштрафованы 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T19:56+0400

2026-07-26T19:56+0400

2026-07-26T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили в Кутаиси (регион Имерети) факты незаконной реализации пестицидов и агрохимикатов, сообщили в агентстве. Проверка прошла на проспекте Чавчавадзе, 51, на объектах компании "Алго 2014" и индивидуального предпринимателя. Установлено, что они продавали агрохимикаты без обязательной регистрации и аккредитации со стороны агентства продовольствия. В соответствии с законодательством оба объекта были оштрафованы. Кроме того, им запретили осуществлять торговлю агрохимикатами до выполнения всех обязательных требований и прохождения предусмотренных законом процедур. В агентстве сообщили, что продолжают активный контроль рынка для защиты интересов фермеров и обеспечения реализации качественных пестицидов. Работа специализированных объектов возможна только после получения разрешения (признания) агентства, которое подтверждает соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

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грузия, новости, общество, кутаиси, национальное агентство продовольствия грузии