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Какой сегодня церковный праздник: 26 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 26 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 26 июля отмечают Собор Архангела Гавриила, благовествовавшего людям о спасении рода человеческого 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T01:01+0400

2026-07-26T01:01+0400

2026-07-26T01:01+0400

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По церковному календарю 26 июля отмечают день памяти cвятых Иулиана, Серапиона, Маркиана и Стефана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Собор Архангела ГавриилаПо церковному календарю Собор Архангела Гавриила празднуют на следующий день после Благовещения – 8 апреля. Праздник отмечают повторно 26 июля в связи с освящением в ХVII веке храма, построенного в честь Архистратига в Константинополе.Архангел Гавриил, избранный Господом, благовествовал Деве Марии и всему роду человеческому о великой радости – Воплощении Сына Божьего.Архистратиг многократно упоминается в Писании как Небесный вестник Бога. Он вдохновлял при написании книги Бытия пророка Моисея, пророку Даниилу возвещал о грядущей судьбе еврейского народа, праведной Анне принес весть о рождении от нее Девы Марии.Священнику Захарии Архангел предсказал рождение Иоанна Крестителя, Иосифу Обручнику открыл тайну воплощения Сына Божьего, а также предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Богородицей и Младенцем.Радостную весть о Воскресении Христовом жены-мироносицы услышали именно от Архистратига. Он же, посланный с небес, укреплял Спасителя в Гефсиманском саду во время молитвы и возвестил Богоматери день Ее Успения.Вспоминая многократные явления Архангела Гавриила, церковь призывает всех обращаться в молитвах к великому Ангелу с верой и усердием.Епископ КеноманийскийПо церковному календарю 26 июля поминают святителя Иулиана, епископа Кеноманийского, поставленного апостолом Петром.Святитель, по преданию, тот самый Симон прокаженный, в доме которого Христос обедал. Имя Иулиан он получил в крещении. Апостол Петр послал его в Галлию проповедовать Евангелие. Прибыв в Кеноманию (область на севере Италии) и поселившись в маленькой хижине за городом, он начал проповедовать среди язычников.Сначала идолопоклонники слушали его с недоверием, но слова проповедника сопровождались чудесами, и к святителю стали приходить толпы людей, нуждающихся в помощи. Молитвой святой не только исцелял больных, но и воскрешал умерших.Местный князь, наслышанный о христианском проповеднике, пожелал его увидеть. Направляясь к правителю, у ворот его дворца святитель, увидев слепого, помолившись, вернул ему зрение. Князь, узнав о чуде, попросил епископа крестить его. Крещение по примеру князя приняли большинство его подданных.Святитель дожил до глубокой старости, благовествуя до конца своих дней о Христе и истребив идолопоклонство в Кеномании.СерапионПо церковному календарю 26 июля поминают мученика Серапиона, пострадавшего за веру при императоре Севере (193-211).Его привели на суд правителя Акилы как христианина. За отказ отречься исповедника подвергли пыткам, а затем бросили в темницу. Исцеленный Господом, он вторично предстал перед судьей совершенно здоровым.Язычники, ожесточившись, сожгли Серапиона на костре. Произошло это примерно в 205 году.МаркианПо церковному календарю 26 июля поминают мученика Маркиана, пострадавшего за веру в III веке.Родился будущий святой в Иконии Ликаонской. Еще в юности Маркиан обратил многих язычников в истинную веру своей пламенной проповедью. За это язычники подвергли проповедника телесному наказанию, а затем отправили к правителю Переннию в Каппадокию.Правитель тщетно пытался заставить юношу отречься. Ни посулы, ни пытки не подействовали на мужественного исповедника.Разгневанный Перенний приказал отрубить мученику голову. Произошло это в 258-м.Стефан СавваитПо церковному календарю 26 июля поминают преподобного Стефана Савваита, племянника святого Иоанна Дамаскина – одного из Отцов Церкви, богослова, гимнографа и философа.Родился будущий святой в 725 году. Всю жизнь Стефан провел в Лавре Святого Саввы, куда поступил десятилетним мальчиком. Иногда для уединенных подвигов он уходил из обители в пустыню.Преподобный от Господа получил дар чудотворений и прозорливости, благодаря которому исцелял больных, изгонял бесов, а также узнавал мысли приходивших к нему за советом.Преподобный скончался в 794-м. О дне смерти он был извещен заранее.ИмениныПо церковному календарю 26 июля именины отмечают Сарра, Антоний, Иулиан, Гавриил, Серапион и Стефан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников