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Минобразования Грузии определило стоимость школьной формы
Минобразования Грузии определило стоимость школьной формы
Sputnik Грузия
Форма в Грузии будет синего цвета – пиджак и брюки для мальчиков и пиджак и юбка или брюки для девочек 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T16:31+0400
2026-07-26T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Стоимость школьной формы в Грузии для государственных составит от 60 лари, говорится в сообщении Минобразования Грузии. Начиная с 2026-2027 учебного года, ношение школьной формы станет обязательным для учащихся начальной школы. К 15 сентября форма будет доступна для первоклассников, до конца года для всех учеников с первого по шестой класс. Согласно решению Минобразования, пиджак обойдется в 45 лари, а юбка или брюки – 25 лари. Когда и где будет продаваться школьная форма на данном этапе неизвестно. Форма в Грузии будет синего цвета – пиджак и брюки для мальчиков и пиджак и юбка или брюки для девочек. При этом юбку можно будет выбрать как миди длины, так и макси. Она будет трех размеров и рассчитана на разный рост. Сшита форма была в Китае. Пошив 1,8 миллиона школьных форм обошелся 45,6 миллиона лари. По мнению Минобразования Грузии, внедрение формы будет способствовать созданию более равноправной, здоровой и организованной учебной среды в школах, а также сокращению социальных различий между учащимися.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, образование в грузии
грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, образование в грузии
Минобразования Грузии определило стоимость школьной формы
Форма в Грузии будет синего цвета – пиджак и брюки для мальчиков и пиджак и юбка или брюки для девочек
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Стоимость школьной формы в Грузии для государственных составит от 60 лари, говорится в сообщении Минобразования Грузии.
Начиная с 2026-2027 учебного года, ношение школьной формы станет обязательным для учащихся начальной школы. К 15 сентября форма будет доступна для первоклассников, до конца года для всех учеников с первого по шестой класс.
Согласно решению Минобразования, пиджак обойдется в 45 лари, а юбка или брюки – 25 лари.
Когда и где будет продаваться школьная форма на данном этапе неизвестно.
Форма в Грузии будет синего цвета – пиджак и брюки для мальчиков и пиджак и юбка или брюки для девочек. При этом юбку можно будет выбрать как миди длины, так и макси.
Она будет трех размеров и рассчитана на разный рост.
Сшита форма была в Китае. Пошив 1,8 миллиона школьных форм обошелся 45,6 миллиона лари.
По мнению Минобразования Грузии, внедрение формы будет способствовать созданию более равноправной, здоровой и организованной учебной среды в школах, а также сокращению социальных различий между учащимися.