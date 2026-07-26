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На зимнем курорте Грузии Гудаури канатные дороги заменят на подъемники
На зимнем курорте Грузии Гудаури канатные дороги заменят на подъемники
Sputnik Грузия
Также контрактору поручено на горных трассах общей протяженностью 7,5 тысячи метров установить системы искусственного оснежения 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T15:24+0400
2026-07-26T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о демонтаже двух канатных дорог на зимнем курорте Грузии Гудаури и замене их на безопасные наземные подъемники, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно распоряжению, правительство поручило компании МТА, управляющей компании Гудаури, демонтировать канатные дороги "Хада" (600 метров) и "Сноупарк" (815 метров), установить наземный подъемник общей длиной 1,6 тысячи метров и крытый ленточный наземный подъемник длиной 200 метров. Общая стоимость работ составит 30 миллионов лари, из которых 9,3 миллиона выплатит компания, а 20,7 миллиона поручено выделить министерству экономики в рамках формирования государственного бюджета на 2027 год. Гудаури находится в Казбегском муниципалитете Грузии, в 120 км от Тбилиси, на высоте 2 196 метров над уровнем моря, недалеко от Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, гудаури, зимние курорты грузии
грузия, новости, туризм, гудаури, зимние курорты грузии
На зимнем курорте Грузии Гудаури канатные дороги заменят на подъемники
15:24 26.07.2026 (обновлено: 15:39 26.07.2026)
Также контрактору поручено на горных трассах общей протяженностью 7,5 тысячи метров установить системы искусственного оснежения
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о демонтаже двух канатных дорог на зимнем курорте Грузии Гудаури и замене их на безопасные наземные подъемники, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно распоряжению, правительство поручило компании МТА, управляющей компании Гудаури, демонтировать канатные дороги "Хада" (600 метров) и "Сноупарк" (815 метров), установить наземный подъемник общей длиной 1,6 тысячи метров и крытый ленточный наземный подъемник длиной 200 метров.
Также компании поручено на горных трассах общей протяженностью 7,5 тысячи метров установить системы искусственного оснежения.
Общая стоимость работ составит 30 миллионов лари, из которых 9,3 миллиона выплатит компания, а 20,7 миллиона поручено выделить министерству экономики в рамках формирования государственного бюджета на 2027 год.
Гудаури находится в Казбегском муниципалитете Грузии, в 120 км от Тбилиси, на высоте 2 196 метров над уровнем моря, недалеко от Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге.
На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда.
Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.