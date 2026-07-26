https://sputnik-georgia.ru/20260726/na-zimnem-kurorte-gruzii-gudauri-kanatnye-dorogi-zamenyat-na-podemniki-299813508.html

На зимнем курорте Грузии Гудаури канатные дороги заменят на подъемники

На зимнем курорте Грузии Гудаури канатные дороги заменят на подъемники

Sputnik Грузия

Также контрактору поручено на горных трассах общей протяженностью 7,5 тысячи метров установить системы искусственного оснежения 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T15:24+0400

2026-07-26T15:24+0400

2026-07-26T15:39+0400

грузия

новости

туризм

гудаури

зимние курорты грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/16/263811478_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fce2a176a2af6d672529270afd3e0d8c.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о демонтаже двух канатных дорог на зимнем курорте Грузии Гудаури и замене их на безопасные наземные подъемники, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно распоряжению, правительство поручило компании МТА, управляющей компании Гудаури, демонтировать канатные дороги "Хада" (600 метров) и "Сноупарк" (815 метров), установить наземный подъемник общей длиной 1,6 тысячи метров и крытый ленточный наземный подъемник длиной 200 метров. Общая стоимость работ составит 30 миллионов лари, из которых 9,3 миллиона выплатит компания, а 20,7 миллиона поручено выделить министерству экономики в рамках формирования государственного бюджета на 2027 год. Гудаури находится в Казбегском муниципалитете Грузии, в 120 км от Тбилиси, на высоте 2 196 метров над уровнем моря, недалеко от Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, гудаури, зимние курорты грузии