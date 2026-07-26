https://sputnik-georgia.ru/20260726/organizator-shturma-dvortsa-prezidenta-gruzii-prizval-vsekh-uchastnikov-priznat-vinu-299813887.html

Организатор штурма дворца президента Грузии призвал всех участников признать вину

Организатор штурма дворца президента Грузии призвал всех участников признать вину

Sputnik Грузия

На сегодняшний день к различным срокам заключения приговорены около 20 задержанных 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T14:19+0400

2026-07-26T14:19+0400

2026-07-26T14:19+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Один из организаторов штурма здания дворца президента Грузии в октябре 2025 года Паата Бурчуладзе призвал всех задержанных и обвиняемых по делу об участии в штурме признать свою вину и пойти на сделку со следствием. Бурчуладзе, наряду с другими организаторами – Муртазом Зоделава, Ираклием Надирадзе и Паатой Манджгаладзе – приговорен к семи годам лишения свободы. Всего же по делу о штурме задержаны 64 человека. На сегодняшний день к различным срокам заключения приговорены около 20 задержанных. Примерно столько же заключили процессуальные соглашения со следствием и вышли на свободу, получив условные сроки. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали около 25 полицейских, 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов. Из них 34 человека заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, акции протеста