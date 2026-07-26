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Попавшие под санкции ЕС грузинские криптосервисы не работают в стране – регулятор
Попавшие под санкции ЕС грузинские криптосервисы не работают в стране – регулятор
Sputnik Грузия
Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций 26.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Четыре зарегистрированных в Грузии компании, попавшие под санкции ЕС, не вели свою деятельность в Грузии, говорится в заявлении Национального банка Грузии. Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций – под запрет транзакций попали грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ряд местных криптовалютных сервисов, По данным регулятора, компании ООО "Эй-Ай-Фор", ООО "Абцекс", ООО "Рапира Групп", Exnode, Exnode Pay (Arvix) ООО "Арвикс", связанные с виртульными активами, не регулируются Нацбанком страны. В тоже время Нацбанк отмечает, что правила выхода компаний на рынок и осуществление их деятельности предусматривают строгие требования, которые служат эффективным фильтром для субъектов, связанных с незаконной деятельностью. "Разработанный Национальным банком Грузии подход к виртуальным активным услугам соответствует стандартам и лучшей международной практике Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), что подтверждается оценкой комитета экспертов Совета Европы (Moneyval) за 2024 год", – отмечает Нацбанк. Совет ЕС сообщил, что в рамках нового 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц. В частности, Евросоюз запретил проведение любых финансовых и коммерческих транзакций с этими компаниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, новости, грузия, политика, антироссийские санкции, национальный банк грузии, криптовалюта
экономика, новости, грузия, политика, антироссийские санкции, национальный банк грузии, криптовалюта
Попавшие под санкции ЕС грузинские криптосервисы не работают в стране – регулятор
13:14 26.07.2026 (обновлено: 13:25 26.07.2026)
Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Четыре зарегистрированных в Грузии компании, попавшие под санкции ЕС, не вели свою деятельность в Грузии, говорится в заявлении Национального банка Грузии.
Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций – под запрет транзакций попали грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ряд местных криптовалютных сервисов,
По данным регулятора, компании ООО "Эй-Ай-Фор", ООО "Абцекс", ООО "Рапира Групп", Exnode, Exnode Pay (Arvix) ООО "Арвикс", связанные с виртульными активами, не регулируются Нацбанком страны.
"На основании имеющейся информации, полученной в результате исследования, проведенного следственной службой, Грузия не была ареалом ни одного из видов деятельности попавших под санкции компаний. Кроме того, против них начаты дополнительные следственные действия", – говорится в заявлении регулятора.
В тоже время Нацбанк отмечает, что правила выхода компаний на рынок и осуществление их деятельности предусматривают строгие требования, которые служат эффективным фильтром для субъектов, связанных с незаконной деятельностью.
"Разработанный Национальным банком Грузии подход к виртуальным активным услугам соответствует стандартам и лучшей международной практике Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), что подтверждается оценкой комитета экспертов Совета Европы (Moneyval) за 2024 год", – отмечает Нацбанк.
Совет ЕС сообщил, что в рамках нового 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц.
В частности, Евросоюз запретил проведение любых финансовых и коммерческих транзакций с этими компаниями.