https://sputnik-georgia.ru/20260726/putin-otvetil-tokaevu-na-predlozhenie-zamorozit-konflikt-na-ukraine-299814846.html

Путин ответил Токаеву на предложение заморозить конфликт на Украине

Путин ответил Токаеву на предложение заморозить конфликт на Украине

Sputnik Грузия

Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева, считают в Кремле 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T15:43+0400

2026-07-26T15:43+0400

2026-07-26T15:43+0400

россия

в мире

украина

киев

владимир путин

касым-жомарт токаев

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 25 июл - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Токаев во время встречи с Путиным в Омске предложил "заморозить" конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.Песков добавил, что "заморозка" конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Для Москвы же главным условием остается достижение своих целей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, киев, владимир путин, касым-жомарт токаев , дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины