https://sputnik-georgia.ru/20260726/putin-otvetil-tokaevu-na-predlozhenie-zamorozit-konflikt-na-ukraine-299814846.html
Путин ответил Токаеву на предложение заморозить конфликт на Украине
Путин ответил Токаеву на предложение заморозить конфликт на Украине
Sputnik Грузия
Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева, считают в Кремле 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T15:43+0400
2026-07-26T15:43+0400
2026-07-26T15:43+0400
россия
в мире
украина
киев
владимир путин
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269615575_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_5f86600678f0213a9e1bf0542eecf7e3.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Токаев во время встречи с Путиным в Омске предложил "заморозить" конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.Песков добавил, что "заморозка" конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Для Москвы же главным условием остается достижение своих целей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269615575_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_fb0052a6cb8fd61218f823117de6fdee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, украина, киев, владимир путин, касым-жомарт токаев , дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, киев, владимир путин, касым-жомарт токаев , дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Путин ответил Токаеву на предложение заморозить конфликт на Украине
Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева, считают в Кремле
ТБИЛИСИ, 25 июл - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Токаев во время встречи с Путиным в Омске предложил "заморозить" конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
"Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию", – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков добавил, что "заморозка" конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Для Москвы же главным условием остается достижение своих целей.