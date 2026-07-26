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Рецидивиста задержали в Тбилиси с наркотиками
Рецидивиста задержали в Тбилиси с наркотиками
Sputnik Грузия
У обвиняемого во время обыска квартиры, а также в указанных им местах, был изъят метадон общим весом 164 грамма 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T17:38+0400
2026-07-26T17:38+0400
2026-07-26T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В прошлом неоднократного судимого мужчину задержали в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продажи наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, у обвиняемого во время обыска квартиры, а также в указанных им местах, был изъят метадон общим весом 164 грамма. Также полиция обнаружила у задержанного материалы для расфасовки наркотиков и деньги, вероятно, полученные от реализации наркотиков. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Рецидивиста задержали в Тбилиси с наркотиками
17:38 26.07.2026 (обновлено: 18:18 26.07.2026)
У обвиняемого во время обыска квартиры, а также в указанных им местах, был изъят метадон общим весом 164 грамма
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В прошлом неоднократного судимого мужчину задержали в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продажи наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, у обвиняемого во время обыска квартиры, а также в указанных им местах, был изъят метадон общим весом 164 грамма.
Также полиция обнаружила у задержанного материалы для расфасовки наркотиков и деньги, вероятно, полученные от реализации наркотиков.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.