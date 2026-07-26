https://sputnik-georgia.ru/20260726/retsidivista-zaderzhali-v-tbilisi-s-narkotikami-299815368.html

Рецидивиста задержали в Тбилиси с наркотиками

Рецидивиста задержали в Тбилиси с наркотиками

Sputnik Грузия

У обвиняемого во время обыска квартиры, а также в указанных им местах, был изъят метадон общим весом 164 грамма 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T17:38+0400

2026-07-26T17:38+0400

2026-07-26T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В прошлом неоднократного судимого мужчину задержали в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продажи наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, у обвиняемого во время обыска квартиры, а также в указанных им местах, был изъят метадон общим весом 164 грамма. Также полиция обнаружила у задержанного материалы для расфасовки наркотиков и деньги, вероятно, полученные от реализации наркотиков. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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