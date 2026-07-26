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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Западной Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Западной Грузии
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Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T09:01+0400
2026-07-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Со второй половины дня 26 июля и до первой половины 27 июля в Западной Грузии ожидаются дожди с грозами, а на море – шторм силой 3-4 балла, сообщили в Национальном центре окружающей среды. С ухудшением погоды столкнутся жители Аджарии, Гурии, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. На большей части территории страны время от времени будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Западной Грузии, паводкам, а в холмистых и горных районах – к возникновению и активизации оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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западная грузия, погода, грузия, новости, аджария, непогода в грузии
западная грузия, погода, грузия, новости, аджария, непогода в грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Западной Грузии
Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Со второй половины дня 26 июля и до первой половины 27 июля в Западной Грузии ожидаются дожди с грозами, а на море – шторм силой 3-4 балла, сообщили в Национальном центре окружающей среды.
С ухудшением погоды столкнутся жители Аджарии, Гурии, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. На большей части территории страны время от времени будет дуть сильный западный ветер.
Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Западной Грузии, паводкам, а в холмистых и горных районах – к возникновению и активизации оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.