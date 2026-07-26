https://sputnik-georgia.ru/20260726/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-zapadnoy-gruzii-299808300.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Западной Грузии

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Западной Грузии

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T09:01+0400

2026-07-26T09:01+0400

2026-07-26T09:01+0400

западная грузия

погода

грузия

новости

аджария

непогода в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282114448_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a31c052a8445585dd086782abd31a068.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Со второй половины дня 26 июля и до первой половины 27 июля в Западной Грузии ожидаются дожди с грозами, а на море – шторм силой 3-4 балла, сообщили в Национальном центре окружающей среды. С ухудшением погоды столкнутся жители Аджарии, Гурии, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. На большей части территории страны время от времени будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Западной Грузии, паводкам, а в холмистых и горных районах – к возникновению и активизации оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

западная грузия

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

западная грузия, погода, грузия, новости, аджария, непогода в грузии