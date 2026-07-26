https://sputnik-georgia.ru/20260726/sovremennaya-finansovaya-platforma-dlya-bankovskogo-sektora-budet-vnedrena-v-gruzii-299815490.html
Современная финансовая платформа для банковского сектора будет внедрена в Грузии
Современная финансовая платформа для банковского сектора будет внедрена в Грузии
Sputnik Грузия
Систему Nasdaq Calypso внедрят пять ведущих коммерческих банков Грузии 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Современная международная финансовая платформа для управления казначейскими операциями Nasdaq Calypso будет внедрена в Грузии, говорится в сообщении Национального банка Грузии. Nasdaq Calypso – общая платформа, обеспечивающая надежную инфраструктуру международного уровня, необходимую для поддержки дальнейшего роста банковского сектора. Систему Nasdaq Calypso внедрят пять ведущих коммерческих банков страны: "Банк Грузии", TBC , "Либерти Банк", "Терра Банк" и "Базисбанк". По ее словам, внедрение новой системы отражает стремление Нацбанка создать такой сильный и прозрачный финансовый рынок, который полностью соответствует международным лучшим практикам и поддерживает экономический рост Грузии. Nasdaq Calypso объединяет в единую систему процессы заключения сделок, расчета позиций и управления ликвидностью. Крупнейшие центральные банки, финансовые корпорации и инвестиционные фонды используют это решение для комплексной цифровизации своей инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
Современная финансовая платформа для банковского сектора будет внедрена в Грузии
Систему Nasdaq Calypso внедрят пять ведущих коммерческих банков Грузии
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Современная международная финансовая платформа для управления казначейскими операциями Nasdaq Calypso будет внедрена в Грузии, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
Nasdaq Calypso – общая платформа, обеспечивающая надежную инфраструктуру международного уровня, необходимую для поддержки дальнейшего роста банковского сектора.
Систему Nasdaq Calypso внедрят пять ведущих коммерческих банков страны: "Банк Грузии", TBC , "Либерти Банк", "Терра Банк" и "Базисбанк".
"Переход пяти ведущих коммерческих банков Грузии на единую, признанную на международном уровне платформу, способствует повышению стандартов управления рисками, надзора за соблюдением регулирования и операционной устойчивости во всем секторе", – сказала президент Нацбанка Грузии Натия Турнава.
По ее словам, внедрение новой системы отражает стремление Нацбанка создать такой сильный и прозрачный финансовый рынок, который полностью соответствует международным лучшим практикам и поддерживает экономический рост Грузии.
Nasdaq Calypso объединяет в единую систему процессы заключения сделок, расчета позиций и управления ликвидностью. Крупнейшие центральные банки, финансовые корпорации и инвестиционные фонды используют это решение для комплексной цифровизации своей инфраструктуры.