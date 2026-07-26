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В Грузии назвали дату открытия сезона охоты на перелетных птиц
В Грузии назвали дату открытия сезона охоты на перелетных птиц
Sputnik Грузия
Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T10:06+0400
2026-07-26T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально откроется 22 августа (в четвертую субботу месяца) и продлится до 1 марта 2027 года, сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в размере 10 лари. Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900. Охота запрещена на территориях, определенных законодательством Грузии, в том числе: Охотникам можно использовать охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие (ружье), охотничье нарезное оружие (карабин или винтовка), охотничье комбинированное оружие (сочетающее гладкий и нарезной стволы), охотничье холодное оружие и холодное метательное оружие, а также охотничье пневматическое ружье. Виды оружия перечислены в законе "Об оружии" (статья 7). При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий. Грузия является одной из важнейших территорий на пути миграции птиц. Ежегодно через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, общество, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
В Грузии назвали дату открытия сезона охоты на перелетных птиц
Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально откроется 22 августа (в четвертую субботу месяца) и продлится до 1 марта 2027 года, сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в размере 10 лари. Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900.
Охота запрещена на территориях, определенных законодательством Грузии, в том числе:
в административных границах городов;
в государственных заповедниках и национальных парках;
на территории многоцелевого лесного массива имени Нугзара Зазанашвили;
в радиусе 500 метров от государственных заповедников и 250 метров от национальных парков;
на территориях охотничьих хозяйств, находящихся в управлении или пользовании Национального агентства дикой природы.
Охотникам можно использовать охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие (ружье), охотничье нарезное оружие (карабин или винтовка), охотничье комбинированное оружие (сочетающее гладкий и нарезной стволы), охотничье холодное оружие и холодное метательное оружие, а также охотничье пневматическое ружье. Виды оружия перечислены в законе "Об оружии" (статья 7).
При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.
Грузия является одной из важнейших территорий на пути миграции птиц. Ежегодно через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.