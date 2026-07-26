https://sputnik-georgia.ru/20260726/v-gruzii-nazvali-datu-otkrytiya-sezona-okhoty-na-pereletnykh-ptits-299798532.html

В Грузии назвали дату открытия сезона охоты на перелетных птиц

В Грузии назвали дату открытия сезона охоты на перелетных птиц

Sputnik Грузия

Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T10:06+0400

2026-07-26T10:06+0400

2026-07-26T10:06+0400

грузия

общество

новости

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально откроется 22 августа (в четвертую субботу месяца) и продлится до 1 марта 2027 года, сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в размере 10 лари. Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900. Охота запрещена на территориях, определенных законодательством Грузии, в том числе: Охотникам можно использовать охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие (ружье), охотничье нарезное оружие (карабин или винтовка), охотничье комбинированное оружие (сочетающее гладкий и нарезной стволы), охотничье холодное оружие и холодное метательное оружие, а также охотничье пневматическое ружье. Виды оружия перечислены в законе "Об оружии" (статья 7). При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий. Грузия является одной из важнейших территорий на пути миграции птиц. Ежегодно через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии