https://sputnik-georgia.ru/20260726/zapret-na-eksport-benzina-iz-rossii-prodlyat-do-kontsa-goda--novak-299815620.html

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года – Новак

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года – Новак

Sputnik Грузия

Сейчас запрет на вывоз топлива введен до 31 июля 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T19:14+0400

2026-07-26T19:14+0400

2026-07-26T19:14+0400

россия

в мире

александр новак

бензин

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ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года, заявил вице-премьер Александр Новак.В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Сейчас запрет на вывоз топлива введен до 31 июля.Новак добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложностей с переизбытком и уменьшением объема переработки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, александр новак, бензин