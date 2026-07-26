https://sputnik-georgia.ru/20260726/zapret-na-eksport-benzina-iz-rossii-prodlyat-do-kontsa-goda--novak-299815620.html
Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года – Новак
Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года – Новак
Sputnik Грузия
Сейчас запрет на вывоз топлива введен до 31 июля 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T19:14+0400
2026-07-26T19:14+0400
2026-07-26T19:14+0400
россия
в мире
александр новак
бензин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23111/58/231115876_0:0:2952:1661_1920x0_80_0_0_255d8e794a2a0d86aa4361dbd21fd54c.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года, заявил вице-премьер Александр Новак.В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Сейчас запрет на вывоз топлива введен до 31 июля.Новак добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложностей с переизбытком и уменьшением объема переработки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23111/58/231115876_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_82895cea3a304ae45fd03b9593f6cc2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, александр новак, бензин
россия, в мире, александр новак, бензин
Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года – Новак
Сейчас запрет на вывоз топлива введен до 31 июля
ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года, заявил вице-премьер Александр Новак.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Сейчас запрет на вывоз топлива введен до 31 июля.
"По запрету экспорта бензина мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года", – сказал он журналистам.
Новак добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложностей с переизбытком и уменьшением объема переработки.