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Золото и блеск: высокая индийская мода в Хайдарабаде - фото
Золото и блеск: высокая индийская мода в Хайдарабаде - фото
Sputnik Грузия
Хайдарабад стал центром притяжения для ценителей стиля: здесь прошла Неделя моды, посвященная последним трендам восточной эстетики 27.07.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, индия

Золото и блеск: высокая индийская мода в Хайдарабаде - фото

10:44 27.07.2026 (обновлено: 16:53 28.07.2026)
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Хайдарабад стал центром притяжения для ценителей стиля: здесь прошла Неделя моды, посвященная последним трендам восточной эстетики
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

В Хайдарабаде завершилась Неделя моды.

В Хайдарабаде завершилась Неделя моды. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

В Хайдарабаде завершилась Неделя моды.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Гостям представили новые коллекции.

Гостям представили новые коллекции. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Гостям представили новые коллекции.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Искушенным ценительницам стиля продемонстрировали новейшие интерпретации восточного дизайна.

Искушенным ценительницам стиля продемонстрировали новейшие интерпретации восточного дизайна. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Искушенным ценительницам стиля продемонстрировали новейшие интерпретации восточного дизайна.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Столица Теленганы с воодушевлением встретила трендсеттеров.

Столица Теленганы с воодушевлением встретила трендсеттеров. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Столица Теленганы с воодушевлением встретила трендсеттеров.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Главным вектором стали современные разработки в ориентальном стиле.

Главным вектором стали современные разработки в ориентальном стиле. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Главным вектором стали современные разработки в ориентальном стиле.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Модель демонстрирует наряд индийского дизайнера Анамики Кханны во время Недели высокой моды в Индии

Модель демонстрирует наряд индийского дизайнера Анамики Кханны во время Недели высокой моды в Индии - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Модель демонстрирует наряд индийского дизайнера Анамики Кханны во время Недели высокой моды в Индии

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Hyderabad Fashion Week (HFW)— это платформа, которая помогает развивать и продвигать индийскую моду.

Hyderabad Fashion Week (HFW)— это платформа, которая помогает развивать и продвигать индийскую моду. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Hyderabad Fashion Week (HFW)— это платформа, которая помогает развивать и продвигать индийскую моду.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Её цель — предоставить площадку молодым и креативным дизайнерам.

Её цель — предоставить площадку молодым и креативным дизайнерам. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Её цель — предоставить площадку молодым и креативным дизайнерам.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Здесь начинающие кутюрье демонстрируют свои творения.

Здесь начинающие кутюрье демонстрируют свои творения. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Здесь начинающие кутюрье демонстрируют свои творения.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Хайдарабад незаметно стал новым центром моды в Индии.

Хайдарабад незаметно стал новым центром моды в Индии. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Хайдарабад незаметно стал новым центром моды в Индии.

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