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Золото и блеск: высокая индийская мода в Хайдарабаде - фото
Золото и блеск: высокая индийская мода в Хайдарабаде - фото
Sputnik Грузия
Хайдарабад стал центром притяжения для ценителей стиля: здесь прошла Неделя моды, посвященная последним трендам восточной эстетики 27.07.2026, Sputnik Грузия
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Золото и блеск: высокая индийская мода в Хайдарабаде - фото
10:44 27.07.2026 (обновлено: 16:53 28.07.2026)
Хайдарабад стал центром притяжения для ценителей стиля: здесь прошла Неделя моды, посвященная последним трендам восточной эстетики
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
В Хайдарабаде завершилась Неделя моды.
В Хайдарабаде завершилась Неделя моды.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Гостям представили новые коллекции.
Гостям представили новые коллекции.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Искушенным ценительницам стиля продемонстрировали новейшие интерпретации восточного дизайна.
Искушенным ценительницам стиля продемонстрировали новейшие интерпретации восточного дизайна.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Столица Теленганы с воодушевлением встретила трендсеттеров.
Столица Теленганы с воодушевлением встретила трендсеттеров.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Главным вектором стали современные разработки в ориентальном стиле.
Главным вектором стали современные разработки в ориентальном стиле.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Модель демонстрирует наряд индийского дизайнера Анамики Кханны во время Недели высокой моды в Индии
Модель демонстрирует наряд индийского дизайнера Анамики Кханны во время Недели высокой моды в Индии
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Hyderabad Fashion Week (HFW)— это платформа, которая помогает развивать и продвигать индийскую моду.
Hyderabad Fashion Week (HFW)— это платформа, которая помогает развивать и продвигать индийскую моду.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Её цель — предоставить площадку молодым и креативным дизайнерам.
Её цель — предоставить площадку молодым и креативным дизайнерам.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Здесь начинающие кутюрье демонстрируют свои творения.
Здесь начинающие кутюрье демонстрируют свои творения.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Хайдарабад незаметно стал новым центром моды в Индии.
Хайдарабад незаметно стал новым центром моды в Индии.