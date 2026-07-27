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Автомобиль можно переоформить из дома: в Грузии заработал новый сервис
Автомобиль можно переоформить из дома: в Грузии заработал новый сервис
Sputnik Грузия
Новая услуга доступна через мобильное приложение и сайт Агентства обслуживания МВД 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T11:58+0400
2026-07-27T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии представило новую электронную услугу, которая позволяет гражданам дистанционно переоформлять транспортные средства.В презентации нового сервиса приняли участие директор агентства Шалва Кбилашвили, его заместители, представители центрального департамента в Рустави и различных подразделений.По словам Кбилашвили, одним из главных приоритетов агентства остается постоянное совершенствование процессов обслуживания, а также внедрение современных, быстрых и удобных сервисов для граждан.Заместитель директора агентства Нино Епхошвили в ходе презентации рассказала о принципах работы новой электронной услуги, порядке ее использования и технических возможностях.Теперь граждане смогут дистанционно переоформлять транспортные средства через мобильное приложение SERVICE AGENCY, а также на сайте Sa.gov.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, рустави, тбилиси
общество, грузия, новости, рустави, тбилиси
Автомобиль можно переоформить из дома: в Грузии заработал новый сервис
Новая услуга доступна через мобильное приложение и сайт Агентства обслуживания МВД
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии представило новую электронную услугу, которая позволяет гражданам дистанционно переоформлять транспортные средства.
В презентации нового сервиса приняли участие директор агентства Шалва Кбилашвили, его заместители, представители центрального департамента в Рустави и различных подразделений.
По словам Кбилашвили, одним из главных приоритетов агентства остается постоянное совершенствование процессов обслуживания, а также внедрение современных, быстрых и удобных сервисов для граждан.
Заместитель директора агентства Нино Епхошвили в ходе презентации рассказала о принципах работы новой электронной услуги, порядке ее использования и технических возможностях.
Теперь граждане смогут дистанционно переоформлять транспортные средства через мобильное приложение SERVICE AGENCY, а также на сайте Sa.gov.ge
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