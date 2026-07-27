https://sputnik-georgia.ru/20260727/avtomobil-mozhno-pereoformit-iz-doma-v-gruzii-zarabotal-novyy-servis-299785910.html

Автомобиль можно переоформить из дома: в Грузии заработал новый сервис

Автомобиль можно переоформить из дома: в Грузии заработал новый сервис

Sputnik Грузия

Новая услуга доступна через мобильное приложение и сайт Агентства обслуживания МВД 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T11:58+0400

2026-07-27T11:58+0400

2026-07-27T11:58+0400

общество

грузия

новости

рустави

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264635900_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a9940f5b6e981ba431def802a5b6bac2.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии представило новую электронную услугу, которая позволяет гражданам дистанционно переоформлять транспортные средства.В презентации нового сервиса приняли участие директор агентства Шалва Кбилашвили, его заместители, представители центрального департамента в Рустави и различных подразделений.По словам Кбилашвили, одним из главных приоритетов агентства остается постоянное совершенствование процессов обслуживания, а также внедрение современных, быстрых и удобных сервисов для граждан.Заместитель директора агентства Нино Епхошвили в ходе презентации рассказала о принципах работы новой электронной услуги, порядке ее использования и технических возможностях.Теперь граждане смогут дистанционно переоформлять транспортные средства через мобильное приложение SERVICE AGENCY, а также на сайте Sa.gov.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

рустави

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, рустави, тбилиси