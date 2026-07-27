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Больше половины учителей в Грузии старше 50 лет – исследование
Больше половины учителей в Грузии старше 50 лет – исследование
Sputnik Грузия
Исследование показывает, что главной проблемой непривлекательности профессии педагога в Грузии являются низкие зарплаты 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Более половины педагогов в Грузии – люди старше 50 лет, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным исследования, в Грузии работает 66,3 тысячи учителей, из которых 36,2 тысячи – педагоги старше 50 лет. При этом почти половина из них – около 17 тысяч человек – находятся в пенсионном возрасте, то есть старше 60 лет.Еще 16,5 тысячи педагогов относятся к возрастной группе от 41 до 50 лет, 9,8 тысячи – от 31 до 40 лет. Количество молодых учителей в возрасте до 30 лет составляет всего 3,9 тысячи человек.Исследование показывает, что главной проблемой непривлекательности профессии педагога в Грузии являются низкие зарплаты. Средняя зарплата учителя в государственной школе составляет 1,2 тысячи лари, а в частной – 1,6 тысячи лари. При этом, по данным исследователей, на одного педагога в среднем приходится 9,7 ученика. В Батуми этот показатель составляет 15,8 ученика на одного учителя, а в Тбилиси – 14,7 ученика. Всего в Грузии работает 2,3 тысячи школ, в которых обучаются 644,3 тысячи учеников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, батуми, образование в грузии, исследование
грузия, новости, общество, батуми, образование в грузии, исследование
Больше половины учителей в Грузии старше 50 лет – исследование
Исследование показывает, что главной проблемой непривлекательности профессии педагога в Грузии являются низкие зарплаты
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Более половины педагогов в Грузии – люди старше 50 лет, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным исследования, в Грузии работает 66,3 тысячи учителей, из которых 36,2 тысячи – педагоги старше 50 лет. При этом почти половина из них – около 17 тысяч человек – находятся в пенсионном возрасте, то есть старше 60 лет.
Еще 16,5 тысячи педагогов относятся к возрастной группе от 41 до 50 лет, 9,8 тысячи – от 31 до 40 лет. Количество молодых учителей в возрасте до 30 лет составляет всего 3,9 тысячи человек.
Исследование показывает, что главной проблемой непривлекательности профессии педагога в Грузии являются низкие зарплаты.
Средняя зарплата учителя в государственной школе составляет 1,2 тысячи лари, а в частной – 1,6 тысячи лари. При этом, по данным исследователей, на одного педагога в среднем приходится 9,7 ученика.
В Батуми этот показатель составляет 15,8 ученика на одного учителя, а в Тбилиси – 14,7 ученика.
Всего в Грузии работает 2,3 тысячи школ, в которых обучаются 644,3 тысячи учеников.