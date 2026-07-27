https://sputnik-georgia.ru/20260727/borba-s-otmyvaniem-deneg-v-gruzii--prokuratura-raskryla-transnatsionalnye-prestupleniya-299822068.html
Борьба с отмыванием денег в Грузии – прокуратура раскрыла транснациональные преступления
Борьба с отмыванием денег в Грузии – прокуратура раскрыла транснациональные преступления
Sputnik Грузия
В рамках расследования изъяты средства на сумму около 14 миллионов лари и недвижимость стоимостью свыше одного миллиона лари 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T18:55+0400
2026-07-27T18:55+0400
2026-07-27T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии раскрыла транснациональную преступную схему и начала уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере, заявил на брифинге представитель ведомства.В ходе расследования было установлено, что обвиняемые совершали преступления в различных странах с целью получения материальной выгоды, а затем переводили незаконно полученные активы в Грузию для их легализации.По информации ведомства, обвиняемые основали в Грузии предприятия без намерения вести реальную предпринимательскую деятельность. Используя поддельные документы и указывая фиктивные цели платежей, они перевели из-за границы на банковские счета физических и юридических лиц средства незаконного и неподтвержденного происхождения в различных валютах на сумму, эквивалентную 21,5 миллиона лари.Кроме того, с целью отмывания денег обвиняемые переводили небольшую часть средств, накопленных на грузинских банковских счетах, на различные счета за границей. Переводы осуществлялись под фиктивными предлогами и с использованием поддельных документов. Основная часть незаконных средств была изъята в рамках проводимого расследования.Уголовное преследование начато по факту легализации незаконно полученных доходов в особо крупном размере. Физическим лицам грозит от девяти до 12 лет лишения свободы, а юридическим лицам – ликвидация, лишение права заниматься предпринимательской деятельностью и штраф.Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения. В случае удовлетворения ходатайства все обвиняемые будут объявлены в розыск.Кроме того, прокуратура проведет предусмотренные законом процедуры для обращения в доход государства изъятых в рамках расследования средств в иностранной валюте, эквивалентных примерно 14 миллионам лари, а также недвижимости стоимостью более одного миллиона лари.В ведомстве напомнили, что борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов прокуратуры Грузии, и в отношении лиц, совершающих подобные преступления, применяется строгая уголовно-правовая политика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Борьба с отмыванием денег в Грузии – прокуратура раскрыла транснациональные преступления
В рамках расследования изъяты средства на сумму около 14 миллионов лари и недвижимость стоимостью свыше одного миллиона лари
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии раскрыла транснациональную преступную схему и начала уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере, заявил на брифинге представитель ведомства.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемые совершали преступления в различных странах с целью получения материальной выгоды, а затем переводили незаконно полученные активы в Грузию для их легализации.
По информации ведомства, обвиняемые основали в Грузии предприятия без намерения вести реальную предпринимательскую деятельность. Используя поддельные документы и указывая фиктивные цели платежей, они перевели из-за границы на банковские счета физических и юридических лиц средства незаконного и неподтвержденного происхождения в различных валютах на сумму, эквивалентную 21,5 миллиона лари.
Кроме того, с целью отмывания денег обвиняемые переводили небольшую часть средств, накопленных на грузинских банковских счетах, на различные счета за границей. Переводы осуществлялись под фиктивными предлогами и с использованием поддельных документов. Основная часть незаконных средств была изъята в рамках проводимого расследования.
Уголовное преследование начато по факту легализации незаконно полученных доходов в особо крупном размере. Физическим лицам грозит от девяти до 12 лет лишения свободы, а юридическим лицам – ликвидация, лишение права заниматься предпринимательской деятельностью и штраф.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения. В случае удовлетворения ходатайства все обвиняемые будут объявлены в розыск.
Кроме того, прокуратура проведет предусмотренные законом процедуры для обращения в доход государства изъятых в рамках расследования средств в иностранной валюте, эквивалентных примерно 14 миллионам лари, а также недвижимости стоимостью более одного миллиона лари.
В ведомстве напомнили, что борьба с отмыванием денег является одним из главных приоритетов прокуратуры Грузии, и в отношении лиц, совершающих подобные преступления, применяется строгая уголовно-правовая политика.