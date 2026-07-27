https://sputnik-georgia.ru/20260727/dolzhno-li-gosudarstvo-nakazyvat-grazhdan-za-oskorbitelnye-publikatsii-v-sotsialnykh-setyakh-299820837.html
Должно ли государство наказывать граждан за оскорбительные публикации в социальных сетях?
Должно ли государство наказывать граждан за оскорбительные публикации в социальных сетях?
Sputnik Грузия
27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T12:27+0400
2026-07-27T12:27+0400
2026-07-27T12:27+0400
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2026
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Должно ли государство наказывать граждан за оскорбительные публикации в социальных сетях?
© AFP 2024 / OLIVIER DOULIERYСоциальные сети, видеохостинг и смартфон
© AFP 2024 / OLIVIER DOULIERY
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