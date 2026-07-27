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Грузинская железная дорога сообщила о рекордных грузоперевозках

Грузинская железная дорога сообщила о рекордных грузоперевозках

Sputnik Грузия

За полгода чистая прибыль ГЖД выросла на 74%, а показатель EBITDA – на 84% 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T17:57+0400

2026-07-27T17:57+0400

2026-07-27T17:57+0400

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грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) перевезла 6,9 миллиона тонн грузов в первом полугодии 2026 года, что стало рекордным показателем, говорится в сообщении компании.По данным ГЖД, объем грузоперевозок в январе–июне 2026 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такого показателя компания не достигала на протяжении последних нескольких десятилетий.Кроме того, в этот период ГЖД начала перевозить новые виды грузов, которые в первом полугодии предыдущего года не транспортировались или перевозились в незначительных объемах.Помимо роста грузоперевозок, Грузинская железная дорога также зафиксировала значительное увеличение выручки, операционной прибыли и скорректированного показателя EBITDA – прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.Общая выручка компании за январь–июнь составила 352 миллиона лари, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Скорректированный показатель EBITDA от операционной деятельности увеличился на 27% и составил 92,2 миллиона лари против 72,4 миллиона лари в первом полугодии 2025 года.Показатель EBITDA в целом вырос на 84% – до 137 миллионов лари против 74,3 миллиона лари годом ранее. Скорректированная маржа EBITDA увеличилась с 25 до 45%.Чистая прибыль за первые шесть месяцев 2026 года составила 112,3 миллиона лари, что на 74% выше показателя за аналогичный период прошлого года – 64,7 миллиона лари.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" владеет железнодорожной инфраструктурой и всем подвижным составом. Компания занимается грузовыми перевозками, обеспечивая транзит различных товаров преимущественно из Каспийского региона и Центральной Азии к Черному морю. ГЖД также осуществляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, черное море, грузинская железная дорога