Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260727/gruziya-i-rossiya-obem-torgovli-dvukh-stran-ischislyaetsya-v-milliardakh---video-299822808.html
Грузия и Россия: объем торговли двух стран исчисляется в миллиардах – видео
Грузия и Россия: объем торговли двух стран исчисляется в миллиардах – видео
Sputnik Грузия
В январе-июне 2026 года товарооборот между Грузией и Россией составил более полутора миллиардов долларов. Это на 19% больше показателей за аналогичный период... 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T14:08+0400
2026-07-27T14:42+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
грузия
торговля
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/1b/299822626_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3824e18622546ec57c9fd9c0a1e64b11.jpg
На первом месте среди экспортируемых в Грузию из России товаров: нефтепродукты (Грузия закупила их на 270 млн. долларов), на втором – сырая нефть (более двухсот двух млн долларов).Пшеница и меслин заняли третью строчку (было закуплено почти на 42 миллиона долларов).Самые крупные поставки из Грузии в Россию: на первом месте вино – Грузия продала его в Россию на 70 миллионов долларов, на втором – остальные спиртные напитки (более 50 млн долларов), на третьем – минеральные воды (46 млн 400 тыс. долларов).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/1b/299822626_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2a4ee042d673f91ca9f7814e2e73db20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, торговля, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, торговля, экономика, видео

Грузия и Россия: объем торговли двух стран исчисляется в миллиардах – видео

14:08 27.07.2026 (обновлено: 14:42 27.07.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
В январе-июне 2026 года товарооборот между Грузией и Россией составил более полутора миллиардов долларов. Это на 19% больше показателей за аналогичный период 2025 года
На первом месте среди экспортируемых в Грузию из России товаров: нефтепродукты (Грузия закупила их на 270 млн. долларов), на втором – сырая нефть (более двухсот двух млн долларов).

Пшеница и меслин заняли третью строчку (было закуплено почти на 42 миллиона долларов).

Самые крупные поставки из Грузии в Россию: на первом месте вино – Грузия продала его в Россию на 70 миллионов долларов, на втором – остальные спиртные напитки (более 50 млн долларов), на третьем – минеральные воды (46 млн 400 тыс. долларов).
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0