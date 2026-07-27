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Грузия и Россия: объем торговли двух стран исчисляется в миллиардах – видео

Грузия и Россия: объем торговли двух стран исчисляется в миллиардах – видео

Sputnik Грузия

В январе-июне 2026 года товарооборот между Грузией и Россией составил более полутора миллиардов долларов. Это на 19% больше показателей за аналогичный период... 27.07.2026, Sputnik Грузия

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На первом месте среди экспортируемых в Грузию из России товаров: нефтепродукты (Грузия закупила их на 270 млн. долларов), на втором – сырая нефть (более двухсот двух млн долларов).Пшеница и меслин заняли третью строчку (было закуплено почти на 42 миллиона долларов).Самые крупные поставки из Грузии в Россию: на первом месте вино – Грузия продала его в Россию на 70 миллионов долларов, на втором – остальные спиртные напитки (более 50 млн долларов), на третьем – минеральные воды (46 млн 400 тыс. долларов).

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