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Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Sputnik Грузия

Средняя цена во втором квартале 2026 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 340 лари 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T09:01+0400

2026-07-27T09:01+0400

2026-07-27T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2026 года в Тбилиси вырос на 4,9%, при этом по сравнению с первым кварталом 2026 года цены выросли на 0,9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 63,8%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые квартиры в Тбилиси во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2026 года повысились на 0,9%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2025 года – выросли на 4,8%.Цены на новые дома в Тбилиси во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2026 года повысились на 0,9%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2025 года – выросли на 5,5%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена во втором квартале 2026 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 340 лари, белого – 3 703, а зеленого – 4 409.Во втором квартале 2025 года цены были следующими: черный каркас – 4 245 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 583 лари, а зеленый каркас – 4 288 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установления и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"