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Какой сегодня церковный праздник: 27 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 27 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 27 июля отмечают день памяти святых Акилы, Иуста, Еллия и Стефана 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T01:01+0400

2026-07-27T01:01+0400

2026-07-27T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.АкилаПо церковному календарю 27 июля поминают святого Акилу, апостола от 70-ти, ученика первоверховного апостола Павла.Акила, иудей по происхождению, проживал вместе с женой Прискиллой в Риме. Когда во время правления Клавдия всех евреев изгнали из столицы, они с женой, вынужденные покинуть родной дом, поселились в Коринфе, где некоторое время у них жил апостол Павел.Приняв от святого Павла крещение, супруги стали его преданными учениками и, отправившись с ним в Ефес, проповедовали там вместе. После смерти Клавдия евреям разрешили вернуться в Рим. Вернулись в родной город и Акила с Прискиллой. В своем Послании к Римлянам Павел тепло вспоминал о своих верных учениках.В Риме Акила пробыл недолго. Он отправился в Асию, куда первоверховный поставил его епископом. Прискилла, сопровождавшая супруга, всегда помогала ему в святительских трудах.Святой погиб мученически. Его убили язычники. По преданию Церкви, вместе с ним убили и святую Прискиллу.ИустПо церковному календарю 27 июля поминают мученика Иуста, пострадавшего за веру в I веке.Иуст был римским воином-язычником. Он уверовал в Христа, когда однажды в видении ему был явлен Животворящий Крест Господень. Став исповедником, он раздал свое имение нищим.Иуста арестовали как христианина и после жестоких пыток сожгли.ЕллийПо церковному календарю 27 июля поминают преподобного Еллия, жившего в IV веке.Будущий святой рос при монастыре. Став взрослым, он ушел в египетскую пустыню, где постоянно молился и трудился, ограничивая себя в пище.Еллий, по преданию, обладал способностью повелевать дикими животными. Как-то он нес тяжелую ношу, но груз оказался непосильным. Тогда отшельник стал молиться и вскоре к нему подошел дикий осел, который помог донести ношу. В другой раз на переправе большой крокодил подставил свою спину пустыннику.Старца часто посещали иноки, которые восхищались его искренней верой, детской простотой и глубоким смирением. Монахи замечали, что отшельник обладал даром прозорливости – будто читал мысли и движения души собеседника.Один инок пожелал остаться с Еллием в пустыне, но отшельник предупредил юношу, что самое страшное в пустыне – пережить искушения, через которые проходят все пустынники, а не дикие звери, жара, холод или недостаток воды и еды.В первую же ночь юноша в страхе прибежал к преподобному. Учитель, утешив молодого инока, перекрестил пещеру, и юноша, ободренный, вернулся в свою келью. Со временем он достиг таких же духовных высот, как и его наставник.СтефанПо церковному календарю 27 июля поминают преподобного Стефана Махрищского, родившегося в XIV веке в Киеве.Приняв постриг, он несколько лет провел в Печерской обители, затем перебрался в Москву. Поселившись отшельником в местечке Махрище, расположенном в 35 верстах от Сергиевой пустыни, преподобный, дорожа безмолвием, долго не принимал желающих присоединиться к нему.Уступив просьбам, в 1358 году он основал монастырь, где стал игуменом. Братья Юрковские, владевшие землей вокруг обители, несмотря на уверения преподобного, что он не претендует на их владения, боялись, что она может стать монастырской, и грозились убить подвижника.Святой, удалившись в сторону Вологды, основал пустынную обитель во имя Святой Троицы на реке Авнеже. Великий князь Дмитрий Донской (1350-1389), поддержав новую обитель, велел преподобному возвратиться в Махрищский монастырь.Вернувшись в свою обитель, Стефан ввел в ней общежительный устав. Будучи снисходительным к другим и строгим к себе, он носил самую ветхую и грубую одежду, работал больше всех, а братию наставлял кроткими и тихими речами. Преподобный дожил до глубокой старости. Он принял схиму и скончался в 1406 году.ИмениныПо церковному календарю 27 июля именины отмечают Иоанн, Онисим, Никодим и Стефан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников