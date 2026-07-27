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Кура: главная водная артерия Южного Кавказа - видео

Кура: главная водная артерия Южного Кавказа - видео

Sputnik Грузия

Значение реки Кура (в Грузии – Мтквари) для Кавказа огромно. Она является главной водной артерией региона, ключевым источником для сельского хозяйства и... 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T12:52+0400

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Кура берет начало на территории Турции, протекает по территории Грузии и Азербайджана и впадает в Каспийское море. На реке расположено более десяти городов, а ее протяженность – около 1400 километров. Река обеспечивает работу нескольких гидроэлектростанций в Грузии и Азербайджане. Плотины ГЭС используются для контроля уровня воды в реке во время паводков. Река судоходна на территории Азербайджана от города Евлаха до Каспийского моря.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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