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Онлайн-казино в тени: в Батуми обнаружили объект, работавший без разрешения

Онлайн-казино в тени: в Батуми обнаружили объект, работавший без разрешения

Sputnik Грузия

Из-за работы без лицензии бюджет Грузии недополучил 100 тысяч лари 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T13:53+0400

2026-07-27T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Батуми выявили нелегальную площадку, которая без соответствующего разрешения транслировала азартные игры для зарубежных интернет-платформ, говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии. По данным ведомства, один человек задержан, а в отношении второго уголовное преследование начато заочно. Как установило следствие, обвиняемые скрытно организовали площадку для онлайн-трансляций, откуда через интернет в режиме прямого эфира (стриминга) на сайты зарубежных интернет-казино передавался процесс проведения азартных игр. "В случае легального функционирования объекта в государственный бюджет в виде лицензионного сбора должно было быть уплачено 100 тысяч лари", – говорится в сообщении ведомства. В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления других лиц, причастных к указанной деятельности. Расследование ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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