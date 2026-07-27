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Онлайн-казино в тени: в Батуми обнаружили объект, работавший без разрешения
Онлайн-казино в тени: в Батуми обнаружили объект, работавший без разрешения
Sputnik Грузия
Из-за работы без лицензии бюджет Грузии недополучил 100 тысяч лари 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Батуми выявили нелегальную площадку, которая без соответствующего разрешения транслировала азартные игры для зарубежных интернет-платформ, говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии. По данным ведомства, один человек задержан, а в отношении второго уголовное преследование начато заочно. Как установило следствие, обвиняемые скрытно организовали площадку для онлайн-трансляций, откуда через интернет в режиме прямого эфира (стриминга) на сайты зарубежных интернет-казино передавался процесс проведения азартных игр. "В случае легального функционирования объекта в государственный бюджет в виде лицензионного сбора должно было быть уплачено 100 тысяч лари", – говорится в сообщении ведомства. В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления других лиц, причастных к указанной деятельности. Расследование ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Онлайн-казино в тени: в Батуми обнаружили объект, работавший без разрешения
13:53 27.07.2026 (обновлено: 13:57 27.07.2026)
Из-за работы без лицензии бюджет Грузии недополучил 100 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Батуми выявили нелегальную площадку, которая без соответствующего разрешения транслировала азартные игры для зарубежных интернет-платформ, говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.
По данным ведомства, один человек задержан, а в отношении второго уголовное преследование начато заочно.
Как установило следствие, обвиняемые скрытно организовали площадку для онлайн-трансляций, откуда через интернет в режиме прямого эфира (стриминга) на сайты зарубежных интернет-казино передавался процесс проведения азартных игр.
"В случае легального функционирования объекта в государственный бюджет в виде лицензионного сбора должно было быть уплачено 100 тысяч лари", – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления других лиц, причастных к указанной деятельности.
Расследование ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.