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Проблема загрязнения окружающей среды стоит перед Грузией – видео
Проблема загрязнения окружающей среды стоит перед Грузией – видео
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В Грузии ежегодно фиксируются тысячи случаев загрязнения окружающей среды. 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T11:55+0400
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Природе наносится огромный ущерб, когда жители оставляют бытовой и строительный мусор в местах, скрытых от чужих глаз, – на окраинах населенных пунктов, в лесах и полях, на берегу моря.В городах утром у мусорных баков можно обнаружить вынесенные ночью мешки с остатками чьего-то ремонта или старые покрышки.В Грузии только за первые шесть месяцев 2026 года было выявлено 2,6 тыс. экологических нарушений. Наибольшее число таких случаев связано с загрязнением окружающей среды муниципальными отходами и бытовым мусором (713). В 267 случаях велось открытое сжигание отходов. Было зафиксировано 250 случаев загрязнения окружающей среды строительным мусором.Среди населенных пунктов лидирует Тбилиси – 532 случая, среди регионов – Квемо-Картли – 654 случая.
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грузия, природа, мусор, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , общество, экология в грузии, видео
грузия, природа, мусор, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , общество, экология в грузии, видео

Проблема загрязнения окружающей среды стоит перед Грузией – видео

11:55 27.07.2026 (обновлено: 12:51 27.07.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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В Грузии ежегодно фиксируются тысячи случаев загрязнения окружающей среды.
Природе наносится огромный ущерб, когда жители оставляют бытовой и строительный мусор в местах, скрытых от чужих глаз, – на окраинах населенных пунктов, в лесах и полях, на берегу моря.

В городах утром у мусорных баков можно обнаружить вынесенные ночью мешки с остатками чьего-то ремонта или старые покрышки.

В Грузии только за первые шесть месяцев 2026 года было выявлено 2,6 тыс. экологических нарушений. Наибольшее число таких случаев связано с загрязнением окружающей среды муниципальными отходами и бытовым мусором (713). В 267 случаях велось открытое сжигание отходов. Было зафиксировано 250 случаев загрязнения окружающей среды строительным мусором.

Среди населенных пунктов лидирует Тбилиси – 532 случая, среди регионов – Квемо-Картли – 654 случая.
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