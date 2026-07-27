Проблема загрязнения окружающей среды стоит перед Грузией – видео

Природе наносится огромный ущерб, когда жители оставляют бытовой и строительный мусор в местах, скрытых от чужих глаз, – на окраинах населенных пунктов, в лесах и полях, на берегу моря.



В городах утром у мусорных баков можно обнаружить вынесенные ночью мешки с остатками чьего-то ремонта или старые покрышки.



В Грузии только за первые шесть месяцев 2026 года было выявлено 2,6 тыс. экологических нарушений. Наибольшее число таких случаев связано с загрязнением окружающей среды муниципальными отходами и бытовым мусором (713). В 267 случаях велось открытое сжигание отходов. Было зафиксировано 250 случаев загрязнения окружающей среды строительным мусором.



Среди населенных пунктов лидирует Тбилиси – 532 случая, среди регионов – Квемо-Картли – 654 случая.