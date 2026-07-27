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В Тбилиси задержаны пять человек за наркопреступления
В Тбилиси задержаны пять человек за наркопреступления
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T14:54+0400
2026-07-27T14:54+0400
2026-07-27T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в ходе спецоперации в разное время задержали в Тбилиси пять человек, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном размере, сообщается на сайте МВД. По информации МВД, в ходе личного обыска, а также при проверке квартир обвиняемых и других объектов в Тбилиси сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков, подготовленных к реализации, в том числе альфа-ПВП и метадон. Кроме того, полицейские изъяли материалы, необходимые для упаковки наркотиков. В случае признания вины им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
В Тбилиси задержаны пять человек за наркопреступления
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в ходе спецоперации в разное время задержали в Тбилиси пять человек, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном размере, сообщается на сайте МВД.
По информации МВД, в ходе личного обыска, а также при проверке квартир обвиняемых и других объектов в Тбилиси сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков, подготовленных к реализации, в том числе альфа-ПВП и метадон.
Кроме того, полицейские изъяли материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
В случае признания вины им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.