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В Тбилиси задержаны пять человек за наркопреступления

В Тбилиси задержаны пять человек за наркопреступления

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T14:54+0400

2026-07-27T14:54+0400

2026-07-27T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в ходе спецоперации в разное время задержали в Тбилиси пять человек, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном размере, сообщается на сайте МВД. По информации МВД, в ходе личного обыска, а также при проверке квартир обвиняемых и других объектов в Тбилиси сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков, подготовленных к реализации, в том числе альфа-ПВП и метадон. Кроме того, полицейские изъяли материалы, необходимые для упаковки наркотиков. В случае признания вины им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии